Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский времени не теряет и продолжает заниматься своим любимым делом – музыкой. Он, в частности, вместе с другим музыкантом Иваном Маруничем еще в прошлом году создал проект под названием "Ол.Ів.’Є". А недавно ребята представили новую песню, в которой высказались против застройки горного массива Свидовец в Карпатах.

Новый трек группы "Ол.Ів.’Є" под названием Free Svydovets: что известно

Авторами композиции собственно и выступили Иван Марунич и Сашко Положинский. Последний, в частности, написал текст.

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Песню группа "Ол.Ів.’Є" выложила в соцсетях. К примеру, за два дня в ютюбе ролик уже набрал более 2 тысяч просмотров. Вместе с тем группа сопровождает свои сообщения хэштегом #FreeSvydovets.

"В течение последних нескольких лет активисты противодействуют застройке горного массива Свидовец в Карпатах. На месте тысячелетних лесов и гор планируют построить горно-лыжный комплекс, навечно стирая с земли десятки километров уникальной природы. Борьба продолжается!"

– говорится в описании к видео.

В фейсбуке Положинский подчеркнул, "Свидовец – прекрасный и важный. И его ценность заключается именно в таком виде – едва цивилизованном, больше-схоженном, меньше-съезженном".

"Я бы очень хотел, чтобы таким он и оставался. В меру диким, в меру доступным", – заметил музыкант.

Текст песни Free Svydovets

Чи бачили ви ту красу?

Цю зелень там унизу

Синь навколишніх гір

Та їхню безмежну шир

Цю чистоту води

Диких тварин сліди

Камені серед трав

І квіти яскравих барв?

Там, де пройдуть трактори

Не побачиш красу згори

Завалять мільйонами тонн

Замість трави – бетон

Зникне прадавній ліс

Зелень піде на хмиз

Руйнування не знає меж

А знищене не повернеш

Хто ти – митар чи митець

Чи пацифіст, чи боєць

Йог чи святий отець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Кожен із нас – молодець

Мільйони чистих сердець

Хай буде щасливим кінець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Доки стачає сил

Не міняймо життя на пил

Спалахне жевріючий дух -

Спротив, активність, рух!

Єдність у боротьбі –

Підмога самим собі

Доки ще маємо час –

Все залежить від нас!

Хто ти – митар чи митець

Чи пацифіст, чи боєць

Йог чи святий отець –

Підтримай #FreeSvydovets!

Кожен із нас – молодець

Мільйони чистих сердець

Хай буде щасливим кінець –

Підтримай #FreeSvydovets!

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"Ол.Ів.’Є" – Free Svydovets: смотрите видео

Что известно об уходе Положинский из "Тартака"

5 февраля Александр Положинский публично заявил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Був'є". Причину такого радикального решения он не обнародовал, однако признался, что записывать видео и информировать об этом поклонников и коллег было непросто.

Также артист попросил с пониманием отнестись к его заявлению и не беспокоить звонками. В то же время, согласно видеообращению, завершать вокальную карьеру Саша Положинский не собирается. Певец ожидает новые проекты, о которых сейчас рассказывать не намерен.