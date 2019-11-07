Эротические провокации от Эльзы Хоск: какими фото поражала "ангел" Victoria's Secret (18+)

Шведская модель Эльза Хоск 7 ноября празднует 31-летие. Модель получила бешеную популярность после присоединения к "ангелам" Victoria's Secret. Однако и до сотрудничества с бельевым брендом Эльза Хоск охотно позировала в провокационных образах.

Как и коллеги по Victoria's Secret, Эльза Хоск начала модельную карьеру еще в школьные годы. Первые съемки шведской красавицы состоялись в 2002 году, когда ей было всего 14 лет. Но стремительный старт заставил Эльзу взять паузу и уделить все свое время учебе. Сама модель не скрывает, что это время помогло ей определиться, чего она хочет от жизни.

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Всего через 2 года Эльза Хоск переехала в Нью-Йорк, где начала активно строить карьеру манекенщицы. Десятки съемок, сотрудничество с популярными глянцами и дизайнерами, выход на Неделях моды, а в перерывах – светские вечеринки. К такому ритму Эльза Хоск очень быстро привыкла. Зажигательную блондинку, которая выделялась среди других красавиц скандинавской внешностью, заметили агенты Victoria's Secret, которые и пригласили ее к сотрудничеству. Только после 3 лет участия в грандиозных шоу Эльза Хоск официально стала "ангелом".

Сейчас модель является одной из самых успешных в мире. Каждый выход Эльзы Хоск на подиум отмечается фурором, а все бренды делают ее главной звездой показов. Не менее успешным является и блог манекенщицы, в котором есть немало сексуальных снимков. Rакими провокациями отличилась Эльза Хоск за последние несколько месяцев – смотрите в жаркой подборке LifeStyle 24.