Эротические сцены, которые вошли в историю кино: видео и фото 18+

Ни одно современное кино, пожалуй, не обходится без эротических сцен, которые привлекают внимание киноманов. Каждый год режиссеры прибегают к все большим провокациям, которые впоследствии становятся легендарными.

Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 сексуальных эпизодов, которые уже вошли в историю мирового кино.

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"Титаник"

Пожалуй, не найдется в мире ни одного киномана, который бы не смотрел драматический фильм "Титаник". Несмотря на увлекательную и трагическую историю все зрители помнят манящую сцену любви главных героев в машине. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет выглядели очень убедительно в кадре и до сих пор будоражат сеть.

"Это было довольно красиво. Я помню, когда камера перестала снимать и Лео встал и ушел, я лежала там и думала: "Как жаль, что это закончилось", – рассказала впоследствии Кейт Уинслет в комментарии журналу People.

Смотрите отрывок фильма "Титаник": видео 18+

По данным западных СМИ, Кейт Уинслет до конца не хотела соглашаться участвовать в этих кадрах, однако впоследствии не пожалела. О фильме да и актерах заговорил весь мир!



Обнаженная Кейт Уинслет в фильме "Титаник" / Кадр из фильма

"Основной инстинкт"

И если идет речь об эротических сценах, первое, что приходит на ум – Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Актриса на экране мастерски соединила опасность, женскую хитрость и сексуальность. Ну, а ее знаменитая сцена на допросе может с легкостью получить первенство среди эротических кадров.

Смотрите фрагмент фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун: видео 18+

"Мистер и миссис Смит"

Культовым стал и секс между главными героями фильма "Мистер и миссис Смит". По сюжету, двое киллеров женятся, не зная правды о своем партнере. И когда все тайное становится явным, супруги пытаются убить друг друга. В пылу Брэд Питт и Анджелина Джоли используют все подручные средства: ножи, бутылки и, конечно же, пистолеты. А после борьбы не сдерживают страсти.

Смотрите эротические кадры из фильма "Мистер и миссис Смит": видео 18+

Интересно, что страсть на съемочной площадке разожгла чувства между актерами. После выхода фильма "Мистер и миссис Смит" Брэд Питт расстался с Дженнифер Энистон и закрутил роман, а впоследствии женился на Анджелине Джоли. В 2019-м после серии громких скандалов супруги все-таки развелись.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / Кадр из фильма

"Красотка"

В историю кино вошли и кадры из культового фильма "Красотка". Кинолента с Ричардом Гиром и Джулией Робертс рассказывает историю любви миллионера и девушки, которая стала проституткой. И, казалось бы, с таким сюжетом фильм должен быть наполнен эротическими кадрами. Однако сцены любви героев режиссеры показали очень скромно, оставив зрителям додумать их продолжение.

Смотрите фрагмент из фильма "Красавица": видео 18+

"50 оттенков серого"

Нельзя не вспомнить и фильм 2015 года – "50 оттенков серого". Кинолента может стать своеобразным пособием для взрослых, ведь главные герои там точно не любят классический секс.

Культовыми, конечно, стали не все кадры фильма. Больше всего запомнился зрителям фрагмент, когда главный герой, которого сыграл актер Джейми Дорнан, впервые показывает своей избраннице (Дакота Джонсон) комнату с секс-игрушками.

Смотрите фрагменты из киноленты "50 оттенков серого": видео 18+