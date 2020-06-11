Все больше зрителей вместо голливудских фильмов выбирают европейские. На этот раз в топе на стриминговом сервисе Netflix оказался польский фильм "365 дней". Какими эротическими сценами отметилась кинолента – смотрите на LifeStyle 24.

Что известно о сюжете "365 дней"

Любители эротической драмы в восторге от фильма "365 дней". Кинолента вышла на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix. И всего за несколько дней новинка польского кино сумела стать хитом по просмотрам.

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В фильме рассказывается о харизматичном Массимо Торричелли, который после убийства своего отца возглавляет сицилийскую мафию.



Главный герой фильма "365 дней" / Фото Viva Poland

Директор отдела продаж Лора в день рождения едет в Сицилию, чтобы спасти свои неудачные отношения. Однако в Италии все идет не по плану девушки: красавица попадает в плен Массимо и имеет 365 дней, чтобы влюбиться в него. Если же у Лоры не будет чувств – ее отпустят.

Однако грустить девушке не приходится: Массимо устраивает светские выходы для красавицы, дарит ей дорогие подарки и обольщает ее.

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Сюжет фильма создали по одноименному роману Бланки Липинской. Книга также имеет бешеную популярность, поэтому успех ленты был достаточно прогнозируемым.

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Главные актеры

Но все киноманы отметили не только сюжет, но и эротические сцены, в которых согласились сняться актеры Мишель Маррон и Анна Мария Сикклуке. Сейчас звезды "365 дней" наиболее обсуждаемы, ведь их провокационные кадры можно найти во всех соцсетях.

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"Самой большой неожиданностью для меня во время работы над этим фильмом были эмоции, которые мне пришлось вызывать. Конечно, самое сложное было преодолеть застенчивость и показать свое голое тело, которое вы не раз увидите на экране", – рассказала актриса Анна Мария Сикклуке The Sun.



Эротические кадры "365 дней" / Фото Кинориум



Обнаженные актеры драмы "365 дней" / Фото Кинориум