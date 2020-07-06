Всего за несколько дней лента "365 дней "(365 dni) возглавила рейтинг стриминговой платформы Netflix, так как ее посмотрели миллионы киноманов. и если одни зрители засыпали эротический фильм комплиментами, то другие не сдерживали критики. Среди хейтеров оказалась и известная певица Даффи, которая требует забрать ленту с Netflix.

Заявление певицы Даффи

Соответствующее обращение она уже прислала руководству компании, передает Deadline. Даффи заявила, что сама пережила опыт сексуального насилия, поэтому видит в ленте "365 дней" своеобразное поощрение к насилию в отношении женщины. Решение представителей Netflix артистка считает безответственным, ведь эротический фильм может стимулировать других к похищению людей и сексуального рабства.

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Что известно о секс-скандале с Даффи Певица Даффи еще в феврале 2020 года рассказала поклонникам, что была жертвой изнасилования. Артистка не скрывала, что преступление произошло в 2010 году, когда она праздновала день рождения в ресторане. Тогда Даффи накачали наркотиками и держали в плену в гостиничном номере. Насильник специально вывез артистку из страны, чтобы ее не узнали администраторы отеля. Только после 4 недель неволи Даффи удалось сбежать.

"Мне бы не хотелось писать вам, но мои страдания заставляют меня делать это из-за насильственного опыта, который я перенесла, который вы решили представить как "взрослую" эротику. "365 дней" восхваляет жестокую реальность сексуальной торговли, похищения людей и изнасилования... Я просто не представляю, как Netflix мог не заметить, насколько это небрежно, бесчувственно и опасно", – заявила Даффи.

Певица добавила, что около 25 миллионов человек стали жертвами торговли людьми. Количество женщин и девушек из этой жуткой цифры ежегодно составляет не менее 80%. Кроме этого, Даффи отметила, что жертвами сексуального рабства становятся несовершеннолетние, поэтому артистка обратилась с требованием прекратить транслировать фильм "365 дней".

Почему фильм "365 дней" попал в скандал

Польский эротический фильм "365 дней" вышел на большой экран в феврале 2020 года, перед тем, как Даффи призналась, что была жертвой сексуального насилия. Лента рассказывает об итальянце Массимо Торричелли, который после трагической смерти отца возглавляет сицилийскую мафию. И все это время он мечтает найти девушку, образ которой увидел, когда оказался в шаге от смерти. И Массимо таки удается это сделать: польская красавица Лора приезжает в Италию на отдых, пытаясь спасти свои отношения. Именно там она попадает в плен итальянского мафиози, который дает ей год на то, чтобы она влюбилась.

Покорить сердце своей возлюбленной Массимо пытается разными способами, поэтому зрителей ждут откровенные сцены с раздеванием и секса. Но не проходит и нескольких месяцев, как Лора влюбляется в мафиози.

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Такой сюжет уже успели раскритиковать тысячи зрителей. Они заявили, что главная героиня имеет стокгольмский синдром, когда у жертвы возникают чувства к своему обидчику. Именно поэтому лента "365 дней" получила одну из самых низких оценок на IMDb – 3,4.

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