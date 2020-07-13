Участница Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil подала в суд на начинающего певца FAYNYY. Парень в своей песне "Не Яна" использовал нецензурную лексику в адрес артистки. Она не стала мириться с публичными оскорблениями и вспомнила, как подростком боялась сексуальных намерений взрослых ухажеров.

Успешная певица Яна Шамаева, которая работает под псевдонимом Jerry Heil, на личной странице в инстаграме раскрыла детали скандала, в который встряла из-за начинающего музыканта FAYNYY. Он выпустил песню "Не Яна", в припеве которой звучит фраза "тр*хнути JH". Трек уже более недели распространяется по сети, но отреагировать на оскорбление своего достоинства звезда решилась лишь сейчас.

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Jerry Heil убеждена, что исполнитель в такой способ "хайпует" и пытается построить свою карьеру на ее имени. Она осуждает использование сексуальной объективации в творчестве и подает в суд на парня, чтобы этот инцидент стал примером для других артистов.

"Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, но, к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, что он сказал. Мне важно, чтобы этот случай стал прецедентом и чтобы социум перестал считать, что говорить так с незнакомой девушкой – это ок", – отметила певица.

Реакция певца FAYNYY

После реакции Jerry Heil на песню "Не Яна" исполнитель FAYNYY в инстаграм-профиле заявил, что слова "тр*хнути JH" заменит на "поцеловать" и объяснил, что таким образом хотел быть замеченным любимой артисткой. Нецензурную лексику в адрес певицы он объяснил как "любовный месседж".

"Весь трек очень милый, добрый, искренний, позитивный и лишь одно цепкое слово, которым я ни в коем случае не хотел посягнуть на честь девушки", – подчеркнул FAYNYY в видеообращении к Jerry Heil. Однако после скандала песня "Не Яна" исчезла из официального ютуб-канала.

Почему Jerry Heil боялась ходить по улицам города сама?

Jerry Heil вспомнила, как в подростковом возрасте боялась одна ходить по улицам родного города Васильков. Даже 13-летней она не оставалась без внимания незнакомых парней, которые нагло позволяли себе лапать ее за ягодицы прямо на улице. К тому же она получала письма сексуального характера от соседа. Звезда осознает, что в подобных ситуациях оказываются миллионы девушек, поэтому собственным примером стремится показать, что с этим надо бороться даже в интернете.

"Неоднократно прямо среди улицы получала пощечину по ягодицам от проезжающих мимо крутых васильковских наездников-мотороллеров. Помню, как боишься поднять глаза, когда идешь по улице, ибо компания слева считает, что "кскскс" – отличный способ тебя позвать", – призналась Jerry Heil.