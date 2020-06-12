Популярная украинская певица, финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil представила новый оригинальный клип, который уже успел взбудоражить сеть.

На официальном ютуб-канале Jerry Heil появилось видео на ее новый англоязычный сингл #CHEWING. За несколько часов видео посмотрели более чем 15 тысяч раз.

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Новый клип Jerry Heil

Ролик был создан в стиле mukbang – это форма видеоблогинга. Ее особенность в том, что транслируется поедание большого количества пищи в реальном времени с вкусными звуками.

Композиция #CHEWING построена на трендовых звуках: чавканье, сербаньи. В ней рассказывается о типичном интроверте, жизнь которого на карантине совсем не изменилось.

Клип снимали в квартире, где живет певица. Она стала главной героиней сюжета и показала, что находится на самоизоляции.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! #CHEWING (дословно – жевание) – это моя новая песня про интроверта с элементами ASMR и MUKBANG. На карантине мне было настолько весело в компании самой себя, что я поняла: для интроверта на карантине почти ничего не меняется! Потому что наш мир – интернет: тикток, инстаграм, ютюб, википедия. Чуток трэпа, немножко хип-хопа, попа!

– прокомментировала новую работу Jerry Heil.

Jerry Heil – #CHEWING: смотрите видео онлайн