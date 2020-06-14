Популярная певица несколько дней назад переехала в новую квартиру, заинтриговав признанием, что не чувствовала себя в безопасности в предыдущем доме. Jerry Heil объявила, что истинной причиной смены жилья стал настойчивый поклонник, который узнал ее адрес.

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 раскрыла истинную причину переезда в новую квартиру в программе "Светская жизнь". Накануне 24-летняя Jerry Heil рассказала, что волнуется и нервничает каждый день. Как выяснилось, "то, о чем сначала мечтают, а потом боятся" – это популярность и любовь поклонников.

Важно Не чувствую себя в безопасности: Jerry Heil показала новую квартиру и призналась, почему переехала

Артистка призналась, что среди ее поклонников есть один человек, который посягает на ее личную жизнь. Их общение началось в сети с "адекватной информации", однако фанат начал писать все чаще, а его последнее сообщение не на шутку шокировало и испугало Jerry Heil.

Как призналась певица, настойчивый сторонник нашел ее адрес, прислал карту с проложенным маршрутом до ее дома и фото балкона на 21 этаже. Несмотря на то, что обошлось без угроз, звезда не чувствовала себя в безопасности в старом доме и решилась переехать в другую квартиру.

Я не знаю, что он хочет. Меня просто напугала ситуация настолько, что я сразу начала искать квартиру,

– рассказала Jerry Heil.

Напомним, что в конце июня Яна Шамаева планирует начать съемки реалити-шоу о собственной жизни, которое появится на ее ютуб-канале. Причиной такого шага звезда назвала странные события, которые все чаще происходят в ее жизни.