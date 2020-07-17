Украинская певица Jerry Heil выпустила первый русскоязычный трек "Блогер". В ритмичной песне звезда высмеяла людей, которые зависимы от социальных сетей, обработки фото и роскошной жизни напоказ.

Дерзкая Jerry Heil часто записывает песни на злободневные темы, поэтому в своем творчестве решила нарушить глобальную проблему XXI века – зависимость от социальных сетей. Певица выпустила трек "Блогер", премьера которого состоялась на ютуб-канале. Именно этот сингл стал саундтреком для веб-сериала FAKE.

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В курьезной песне она вспомнила влиятельных "инфлюенсеров" современности – певицу Регину Тодоренко, ведущую Анастасию Ивлееву и Ольгу Бузову, которым завидуют из-за большей груди и более длинных ног. Jerry Heil высмеяла тех, кто живет ради инстаграма. Она не скрывает, что и сама этим грешит, но стремится использовать его для хороших целей.

"Это не обязательно блоггеры! Могут быть также люди, которые насмотрелись на картинки лакшери и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны – это высмеивание стереотипа. Многих действительно не стыдно назвать инфлюенсерами! Эти люди влияют и на позитивные изменения в мире", – объяснила певица для Нового канала.

Jerry Heil – Блогер: слушайте песню онлайн

Jerry Heil написала трек "Блогер" еще два года назад и связан он с переломным моментом в ее жизни. К тому времени ее канал на ютубе с более 200 каверами удалили из-за неуплаченного штрафа за перепевки чужих хитов. Тогда артистка решила создавать свои песни, а за пять минут перед ней был готовый текст первой авторской песни.