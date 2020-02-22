Jerry Heil кардинально изменила номер для финала отбора Евровидения: видео

Украинская восходящая звезда Jerry Heil выступила под номером 2 в финале Национального отбора Евровидение-2020. Там артистка показала совсем другой номер с песней Vegan, чем был у нее в первом полуфинале.

В первом полуфинале отбора Евровидения-2020 Jerry Heil выступила в ярком костюме, состоящем из желтой эко-шубы и черного низа, грубой обуви и с причудливой прической. На сцене были 2 большие коробки в форме попкорна, но вместо него были овощи и большой холодильник. Вместе с этим в номере присутствовали яркие анимации на больших экранах и двое танцоров-мужчин.

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Jerry Heil – VEGAN на Нацотбора Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

Многие хейтеры в сети осудили такой номер Яны Шемаевой, называя его "детским садом", "цирковым номером" и тому подобно. Сама же Яна, начитавшись реакции в социальных сетях, впала даже в небольшую депрессию и сама на своей странице в инстаграме назвала свой номер на отборе "Цирком шапито". Возможно, такое выступление и повлияло на результаты первого полуфинала, поскольку, несмотря на прогнозы букмекеров, вместо первого места она получила третье. Впрочем, вместе с KRUTЬ и Go_A попала в финал.

В течение двух недель Jerry Heil вместе с командой полностью изменила номер. Вместо ярких цветов в номере Vegan теперь появилась космическая тематика. Также изменился и образ Яны – костюм в стиле пижамы голубого цвета. Сама артистка пошутила, что вышла на сцену "В чем было, в том и пришла". Коробки с овощами исчезли, впрочем холодильник остался. А вместо причудливых анимаций на экранах были космические мотивы. Ничего не изменилось и с танцорами.

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения-2020: смотрите видео онлайн

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Реакция судей была довольно неоднозначной на изменение ее номера. Данилко сказал, что разочаровался в выступлении, ведь ему нравилась предыдущая постановка, а здесь она не совпадает с идеей песни. Он посоветовал певице остаться такой, как есть, и никого не слушать. Ту же самую мысль поддержали Тина Кароль и Виталий Дроздов.