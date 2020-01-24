Jerry Heil показала фрагмент песни, которую готовит к Нацотбору Евровидения-2020: видео

Все меньше времени остается до Национального отбора Евровидения-2020, поэтому артисты усиленно готовятся к шоу, внося коррективы в свои треки. Певица Jerry Heil, которая уже является одной из фавориток шоу, не исключение. В сети она опубликовала фрагмент песни, которую планирует показать на конкурсе.

Соответствующим роликом она поделилась на инстаграм-странице. Jerry Heil призналась, что пока дорабатывает трек, который назвала VEGAN. Ритмичная песня в стиле западных поп-див Кэти Перри и Бейонсе заинтриговала меломанов, которые уже в ожидании премьеры композиции.

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"Пока нет полного lyric-видео к песне (и самой песни), буду публиковать кусочки!"– написала Jerry Heil.

К несколькосекундному ролику артистка прикрепила яркое видео, на котором она в экошубе, велосипедках и парике танцует под зажигательные ритмы песни VEGAN.

В заметке Jerry Heil поделилась замыслом трека. По ее словам, не так давно она с легкостью ела мясо, однако теперь решила стать вегетарианкой. В обществе по-разному относятся к таким людям, на что обратила внимание Jerry Heil.

"Бытует мнение среди многих людей "традиционного" питания (напоминаю, что я еще два года назад спокойно ела мясо, более того, я из семьи мясников), что веганы агрессивны: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с аргументами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал. Не знаю... Я таких не видела. Был другой случай, когда продавец веганских сладостей (обратите на это внимание) в моем городе рассказывал мне, что человек – хищник. И я действительно не спрашивала, а просто хотела сыроедческую конфету", - поделилась Jerry Heil.

Как известно, трансляция Нацотбора Евровидения-2020 пройдет 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). По традиции, в конкурсе примут участие 16 участников, которые и поборются за возможность представлять страну на международном шоу. В частности, на сцену Нацотбора выйдут группа [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, GO-A, CLOUDLESS, GIO, Assol, MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI. Их выступления будут оценивать члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.