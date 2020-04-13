Jerry Heil показала, как надевает футболку, стоя на руках: потрясающее видео
Украинская певица, финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil умеет поражать фанатов. На карантине она делится откровенными фотографиями, презентует новые треки и поддерживает общение с поклонниками. На днях исполнительница поделилась потрясающим видео, где показала, как надевает футболку, стоя на руках.
Карантин – возможность открыть новые таланты, придумать интересные занятия для активного и полезного проведения времени и просто побыть в гармонии с собой. Популярная исполнительница Jerry Heil поразила поклонников оригинальным способом надевания футболки и запустила челендж #tshirtchallenge.
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На личной странице Jerry Heil в инстаграме появилось три видео, на которых она стоит на руках и при этом одевается. Все это происходит под ее новую песню о карантине #НІНАДОНТСТРЕС.
Jerry Heil видим на роликах в черных спортивных штанах и фиолетовом топе. Волосы девушка собрала в домашнюю прическу.
Артистка призвала подписчиков участвовать в такой инициативе и отметила, что лучшие видео челленджа #tshirtchallenge обязательно попадут в ее новый клип.
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