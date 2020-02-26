Jerry Heil показала стройную фигуру в белье: соблазнительные фото

Украинская певица Jerry Heil поразила поклонников новой заметкой в инстаграме. Артистка показала фото в нижнем белье, которые уже успели взбудоражить сеть.

Перед камерою знаменита українка постала у комплекті спідньої білизни лимонного кольору. Jerry Heil похизувалась стрункою фігурою у джакузі. А вже у дописі артистка поділилась своїми роздумами щодо прийняття себе.

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Jerry Heil зазначила, що упродовж кількох місяців наполегливо працювала над своєю фігурою. Артистка пояснила: хотіла почуватись здоровою, адже раніше стрімко схудла та боялась з'їсти щось зайве. Тепер Jerry Heil – вегетаріанка, про що розповіла на Нацвідборі Євробачення-2020. Зірка збалансовано харчується та дбає про своє здоров'я.

Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили?… Я кілька місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат із задоволенням. Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве! Зауважу, що веганством тоді і не пахло,

– розповіла Jerry Heil.

Окрім цього, співачка додала, що не зважає на критику від хейтерів, які можуть засуджувати її за такі пікантні фото. Jerry Heil публічно пояснила, що буде і надалі наповнювати свій блог подібними знімками, адже для неї важливо ділитись з прихильниками тим, через що вона пройшла.

"Я перевірила на собі багато "модних" трендів! Саме тому, не зважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це "не мій контент", я його робитиму. Тому що я про відкритість. Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно – одяг душі. А який одяг – такий настрій, помічали? Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду. Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу "до-після", багато хто здивується", – пояснила Jerry Heil.