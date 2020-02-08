Jerry Heil поразила ярким выступлением на Нацотборе Евровидения: видео

Украинская исполнительница Jerry Heil, получившая бешеную известность в ютубе благодаря своим песням, особенно "Охрана, отмена", выступила под номером 2 на Нацотборе Евровидения.

24-летняя девушка уверенно себя чувствовала на сцене, несмотря на то, что почти открывала нынешний отбор Евровидения в Украине. Еще раньше Jerry Heil анонсировала, что выступит на сцене с песней VEGAN, поэтому ее выступление ожидаемо поразило всех зрителей.

К теме: Нацотбор Евровидения-2020: онлайн-трансляция первого полуфинала

Девушка выступила в эпатажном и очень необычном образе: блестящих велосипедках, черно-белом топе и коротких шортах, а поверх одежды – в желтой жилетке из искусственного меха. За обувь артистка выбрала массивные ботинки с черно-белым принтом и высокие носки. Jerry Heil также выбрала традиционную прическу в виде многих гулек на голове и сияющий макияж.

После выступления свои комментарии оставили судьи Нацотбора, состав которых, кроме Андрея Данилко, существенно изменился. Певица Тина Кароль отметила, что Jerry Heil очень хорошо выступила и готова помочь ей добавить драйва к концертному номеру. А вот Виталий Дроздов, который часто участвует в музыкальных конкурсах, сравнил певицу с нынешней триумфаторкой Грэмми Билли Айлиш. Он добавил, что такое выступление и ее творчество достойто большой карьеры. Что касается Андрея Данилко, то он сказал, что все песни девушка исполняет очень легко, в стиле Кэти Перри, но ему хочется, чтобы Джерри больше удивляла.

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о Jerry Heil?

Это молодая певица, автор и композитор, которая очень стремительно ворвалась в отечественный шоу-биз. Девушка стала "Прорывом года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытием года" по версии журнала Viva, номинанткой на престижную музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Хит "Охрана, отмена" набрал почти 15 миллионов просмотров на YouTube.