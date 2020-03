Jerry Heil предположила, что победителями Евровидения-2020 может стать группа из РФ Little Big

Украинская исполнительница Jerry Heil, которая была участницей Национального отбора Евровидения в Украине, поддержала российскую группу Little Big и напророчила им победу в этом году.

Молодая артистка убеждена, что именно представители от России могут получить главный приз в Нидерландах на Евровидении-2020. В новой публикации в инстаграме Jerry Heil написала: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего Евровидения?"

К теме: Группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении-2020

К публикации звезда прикрепила две фотографии, на которых предстала в теплой красной куртке в клетку и в черной косынке на голове. На ее лице был сияющий макияж, который она особенно любит делать для выходов на сцену. Под мышкой Яна Шемаева (настоящее имя звезды) держала стеклянную бутылку с водой и смело позировала для "лифто-look".

В комментариях публикации поклонники Jerry Heil выразили свое недовольство, что их любимица поддерживает российских артистов, однако вокалистка призналась, что обожает творчество Little Big и их клипы. "Поддержка России? Это сейчас не очень одобряется в наше время, еще и Евровидение... Да и говорить, что Россия выиграла конкурс – нелогично, потому что не все эти известные участники", "отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", "Поддерживать россиян которые незаконно посещали Крым? "Миротворец" тебе в помощь" – пишут пользователи в комментариях.

Реакция поклонников Jerry Heil в Инстаграме на поддержку российской группы Little Big / скриншот из инстаграма

Другие же поклонники отметили, что Jerry Heil имеет абсолютное право восхищаться творчеством любых артистов независимо от страны, которую они представляют: "Логический прогноз. Little Big действительно зрелищные и артистичны. Дело не в политических убеждениях, а в оценке талантливости всех участников. И, в общем, все равно, кто из какой страны. Будет горячо", "Честно, не встречала ничего логичнее, чем обвинения в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте. Народ, когда вы уже поймете, что у музыки, как у любого другого проявления искусства, нет границ и стран. Хотя... Хейт за музыкальные предпочтения и любовь к иностранной группе – это уже диагноз, чего я распинаюсь вообще. Яна, ты умница".

Что известно о представителях России на Евровидении-2020?

Недавно российские СМИ распространили в сети информацию, что представителем от России на Евровидении в этом году будет певец-украинец из Запорожья Александр Панайотов. И хоть информацию не подтверждали никакие официальные источники, российские СМИ ссылались на влиятельных российских исполнителей и продюсеров, которые гарантировали Панайотову место в Евровидении. Впрочем, сам исполнитель опроверг эту информацию и пользователи сети ожидали, кто же представит Россию на музыкальном конкурсе. Ведь с 2012 года в России нет Национальных отборов, а представителя от страны выбирают представители "Первого канала" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), что не противоречит правилам Европейского вещательного союза.

2 февраля стало официально известно, что представителями от России на Евровидении-2020 стала популярная группа Little Big. Панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга, и их хиты уже давно покорили музыкальные платформы. Всего за неделю они смогли набрать 23 миллиона просмотров на ютубе благодаря треку Skibidi. Сейчас музыкальный ролик просмотрели 363 миллиона раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд. По состоянию на 3 февраля, группе Little Big букмекеры пророчат 2 место на Евровидении. А вот действительно ли так произойдет – узнаем уже в мае 2020 года. Участники группы выступят вместе с Украиной в первом полуфинале – 12 мая, но с какой песней – пока неизвестно.