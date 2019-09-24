Jerry Heil представила ироничный клип к песне #ВІЛЬНА КАСА: яркое видео

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Jerry Heil представила песню #ВІЛЬНА КАСА
Jerry Heil представила песню #ВІЛЬНА КАСА / Instagram / @thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Шемаева Яна) стремительно покоряет шоу-бизнес. 24 сентября она опубликовала новый клип на песню #ВІЛЬНА КАСА, который может получить такой же успех, как и #ОХРАНА ОТМЄНА.

Как известно, трек Jerry Heil представила еще летом 2019 года, поэтому композиция хорошо известна поклонникам певицы. И только теперь она решила обнародовать яркое видео к песне.

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Кто такая Jerry Heil?23-летняя девушка является восходящей звездой украинского шоу-бизнеса, которая часто создает кавер-композиции на хиты известных звезд, а также пишет собственные песни. Известность получила благодаря песне #ОХРАНА ОТМЄНА, которую сейчас прослушали более 12 миллионов раз на ютуб.

По словам артистки, режиссерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Они решили с иронией показать человеческие отношения в стиле супермаркетной саги. Сама Jerry Heil призналась, что лейтмотивом клипа является обычная история: парень завершает роман с девушкой из-за ее лишнего веса. Кроме этого, трек содержит несколько посланий, которые певица решила откровенно прокомментировать.

"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту... Во-вторых, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – просьба девушки к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также высмеивание устаревших традиций и рамок, которые заставляют чувствовать себя неполноценно: якобы есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить", – отметила Jerry Heil.

Композиция войдет в будущий альбом артистки под названием #Я ЯНА. Премьера пластинки на ютуб-канале состоится 27 сентября.

Смотрите новый клип от Jerry Heil на песню #ВІЛЬНА КАСА: видео

Jerry Heil – #ВІЛЬНА КАСА: текст нової пісні

Мою бабусю бісить,
Що я сиджу без діла,
Не маю чоловіка,
В 23 не народила.
Та це не зовсім правда,
Бо як сказав мій милий:
Ти стала виглядати так,
Що ніби трійню з'їла!

Приспів:
Обіцянки, цяцянки –
В радості й горі!
Обіцяв: любити,
А взимку – на море!
Дивився у очі
Так щиро і щиро!
Любитиму! – Битиму тебе
В голоді й жирі!

Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищом
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! -
Я буду у мами!

І кожен раз як чую
Рідна вільна каса
Голос в голові шепоче
Можна, ти ж на Марсі
Чізбургер-меню, 
Кока-кола більше льоду
Майка XXL oversize тепер в моді.

Приспів

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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