Jerry Heil представила ироничный клип к песне #ВІЛЬНА КАСА: яркое видео
Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Шемаева Яна) стремительно покоряет шоу-бизнес. 24 сентября она опубликовала новый клип на песню #ВІЛЬНА КАСА, который может получить такой же успех, как и #ОХРАНА ОТМЄНА.
Как известно, трек Jerry Heil представила еще летом 2019 года, поэтому композиция хорошо известна поклонникам певицы. И только теперь она решила обнародовать яркое видео к песне.
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Кто такая Jerry Heil?23-летняя девушка является восходящей звездой украинского шоу-бизнеса, которая часто создает кавер-композиции на хиты известных звезд, а также пишет собственные песни. Известность получила благодаря песне #ОХРАНА ОТМЄНА, которую сейчас прослушали более 12 миллионов раз на ютуб.
По словам артистки, режиссерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак. Они решили с иронией показать человеческие отношения в стиле супермаркетной саги. Сама Jerry Heil призналась, что лейтмотивом клипа является обычная история: парень завершает роман с девушкой из-за ее лишнего веса. Кроме этого, трек содержит несколько посланий, которые певица решила откровенно прокомментировать.
"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту... Во-вторых, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – просьба девушки к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также высмеивание устаревших традиций и рамок, которые заставляют чувствовать себя неполноценно: якобы есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить", – отметила Jerry Heil.
Композиция войдет в будущий альбом артистки под названием #Я ЯНА. Премьера пластинки на ютуб-канале состоится 27 сентября.
Смотрите новый клип от Jerry Heil на песню #ВІЛЬНА КАСА: видео
Jerry Heil – #ВІЛЬНА КАСА: текст нової пісні
Мою бабусю бісить,
Що я сиджу без діла,
Не маю чоловіка,
В 23 не народила.
Та це не зовсім правда,
Бо як сказав мій милий:
Ти стала виглядати так,
Що ніби трійню з'їла!
Приспів:
Обіцянки, цяцянки –
В радості й горі!
Обіцяв: любити,
А взимку – на море!
Дивився у очі
Так щиро і щиро!
Любитиму! – Битиму тебе
В голоді й жирі!
Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищом
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! -
Я буду у мами!
І кожен раз як чую
Рідна вільна каса
Голос в голові шепоче
Можна, ти ж на Марсі
Чізбургер-меню,
Кока-кола більше льоду
Майка XXL oversize тепер в моді.
Приспів