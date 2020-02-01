Jerry Heil представила конкурсную песню VEGAN на Нацотбор Евровидение-2020

Одна из фавориток национального отбора представила долгожданный трек VEGAN, с которым планирует покорять музыкальный олимп международного конкурса. Jerry Heil обнародовала lyric-видео на англоязычный попсингл.

До первого полуфинала Нацотбора Евровидение-2020 остаются считанные дни. Певица, которая появится на сцене второй уже 8 февраля, опубликовала долгожданный трек VEGAN. Своей песней звезда стремится показать всему миру, что украинская нация толерантна и готова не только поддерживать глобальные тренды, но и диктовать собственные.

Читайте также: Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников

Jerry Heil призналась, что написала сингл специально для участия в песенном конкурсе за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE объявили, что 2020 год официально признан годом вегана.

Певица убеждена, что такие совпадения не случайны и являются серьезным прогнозом на победу. Она пояснила, что Евровидение для нее не просто музыкальный поединок, а способ коммуникации с международным сообществом.

Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов и многие из них неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы таки движемся в ногу со временем! В этом и идея моего трека и номера на Евровидении,

– поделилась Jerry Heil.

Слушайте конкурсную песню на Нацотбор Евровидение-2020 от Jerry Heil – VEGAN

Напомним, что ранее певица показала фрагмент песни, которую готовит для Нацотбора Евровидение-2020. Тогда она заверила, что не так давно с легкостью ела мясо, однако теперь решила стать вегетарианкой. В обществе по-разному относятся к таким людям, на что обратила внимание Jerry Heil.

"Бытует мнение среди многих людей "традиционного" питания (напоминаю, что я еще два года назад спокойно ела мясо, более того, я из семьи мясников), что веганы агрессивные: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с аргументами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал. Не знаю... я таких не видела. Был также другой случай, когда продавец веганских сладостей (обратите на это внимание) в моем городе рассказывал мне, что человек – хищник. И я действительно не спрашивала, а просто хотела сыроедную конфету", – поделилась Jerry Heil.