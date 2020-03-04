Jerry Heil прокомментировала свою публичную поддержку российских участников Евровидения-2020

Певица Jerry Heil одним сообщением спровоцировала немалый скандал в сети. Артистка сделала своеобразный прогноз на результаты Евровидения-2020, назвав группу из России Little Big. После шквала критики певица объяснила свои слова.

Что известно о скандале

Во вторник, 3 марта, Jerry Heil опубликовала фотографию, на которой предстала в кожаном платке в стиле MARUV. А уже в заметке певица написала: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего Евровидения?" Чтобы избежать двусмысленности фразы, певица отметила группу из Санкт-Петербурга Little Big, которая в 2020 году будет представлять Россию на Евровидении.

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Такое сообщение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков блога Jerry Heil. Многие не поняли, почему артистка публично поддержала представителей страны-агрессора. "Поддержка России? Это сейчас не очень одобряется в наше время, еще и Евровидение... Да и говорить, что Россия выиграла конкурс – нелогично, потому что не все еще участники известны", "Поддерживать россиян, которые незаконно посещали Крым? "Миротворец" тебе в помощь", – заявили пользователи сети. В то же время другие поклонники стали на защиту Jerry Heil.

Реакция Jerry Heil на скандал в сети

Но не прошло и нескольких дней, как на инстаграм-странице звезды появилась другая запись. Jerry Heil призналась, что хочет поставить точку в обсуждениях, которые вредят не только ее эмоциональному состоянию, но и родственникам. Артистка заявила: она продолжает поддерживать украинскую группу Go_A, который будет представлять страну на Евровидении-2020.

Стоит опровергнуть несколько мнений из комментариев, чтобы не разводить сплетен, потому что это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе, и делит пополам наше сообщество, тогда, когда наоборот нужно держаться вместе и любить друг друга. Я неоднократно в интервью о Нацотборе выражала поддержку нашим. Это даже не обсуждается!

– заявила Jerry Heil.

А вот относительно скандального сообщения, певица объяснила: это была первая реакция на новость, что на Евровидении зазвучит трек от Little Big. Jerry Heil убеждает, что своими словами не поддержала страну-агрессора и не показала приверженность политике Кремля.

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"Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика – это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого-то не было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я? Я никогда не поддерживала вторжение и действия российской власти. Два вопроса на размышление: зачем бы я делала это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому", – пояснила Jerry Heil.

Певица также добавила, что пересмотрела конкурсную песню Австралии и думает, что у участницы тоже есть большие шансы победить на Евровидении-2020.

Особое внимание Jerry Heil в сообщении уделила украинским журналистам, которые, по ее мнению, неправильно трактовали слова.

"Видите, как. Пока ты, как робот, делаешь все хорошо – ты хорошая, тебя "возносят на пьедестал". Но стоит сделать опрометчивый шаг, как вы, совершенно не разобравшись, не попросив дополнительных комментариев от меня, начинаете писать ерунду и топить человека ради просмотров материала. Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии? Неужели я недостаточно откровенна с вами, чтобы вы могли чувствовать меня и знать, что я не буду писать с подтекстом о таких вещах? Желаю нам всем сил, мира и теплоты", – добавила она.