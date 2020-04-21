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Jerry Heil спела в дуэте с мамой: удивительное видео

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Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Популярная украинская певица, финалистка национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil даже на карантине умеет удивить фанатов. Она опубликовала видео, на котором исполняет свой трек #НІНАДОНТСТРЕС вместе с мамой.

Карантин – это возможность побыть дома с родными людьми, придумать интересные занятия и открыть в себе новые таланты. С пользой использует предоставленное время исполнительница Jerry Heil. Она активно делится с подписчиками в инстаграме карантинными буднями и показывает, как развлекается на вынужденных каникулах.

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Например, Jerry Heil решила спеть в дуэте вместе с мамой. Они исполнили под аккомпанемент фортепиано антикарантинную композицию #НІНАДОНТСТРЕС, которую Jerry Heil представила 6 апреля.

Ролик снят в домашней атмосфере, ведь карантин Jerry Heil проводит дома у родителей в Василькове, Киевской области. Певица и ее мама одеты в обычную и удобную одежду.

Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Новости LifeStyle Jerry Heil Музыка
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