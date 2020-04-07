Jerry Heil выпустила новый трек посвященный карантину #НІНАДОНТСТРЕС
Украинская певица Jerry Heil не скучает на карантине и занимается творчеством. Она представила новый ироничный трек #НІНАДОНТСТРЕС, который посвятила карантину и ажиотажу на гречку.
В своей новой песни молодая Jerry Heil хотела высмеять поведение людей, когда они подвергаются панике и сметают с полок магазинов продукты первой необходимости.
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Главной героиней лирик-видео #НІНАДОНТСТРЕС стала одинокая женщина, которая достаточно купила гречки и во время карантина мечтает о "своем Аль Пачино". Уже много дней она сидит в изоляции, ест блюда из гречки и ждет идеального мужчину. Все это время гречка с изображением артистки поет в клипе.
Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС: смотреть видео онлайн
Добавим, что карантин в Украине сначала должен был продлиться до 3 апреля, однако его продлили до 24 апреля. Впрочем все больше мнений высказывают и эксперты, и представители власти, что ограничения не закончатся и 24 апреля и его продолжат еще до 15 мая. Что до количества больных коронавирусом в Украине, то сейчас подтверждены 1462 случая заражений, из них – 28 излечилось и 45 умерли.
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