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Jerry Heil заинтриговала анонсом обновленной версии трека Vegan: видео

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Певица Jerry Heil опубликовала кадры со стильной съемки и заинтриговала музыкой, которая звучала на фоне. Вероятно, артистка готовит к презентации украиноязычную версию трека Vegan.

Ролик появился на инстаграм-странице Jerry Heil и сразу же приковал внимание меломанов. В видео можно услышать фрагмент конкурсной песни к Евровидению 2020 Vegan. Однако Jerry Heil внесла существенные изменения в звучание композиции: ритмичная музыка изменилась на акустическую, а англоязычные слова она перевела на украинский.

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Кроме этого, к треку артистка подобрала эффектные кадры со съемки. Бэкстейдж фотосессии, которую провела Екатерина Клим, Jerry Heil опубликовала впервые, поэтому поклонники засыпали ее комплиментами и ожидают на премьеру обновленного трека Vegan.

Как известно, Jerry Heil участвовала в Национальном отборе Евровидения-2020. Артистка прошла в финал шоу с песней Vegan и, к сожалению, потерпела фиаско. Судьи и зрители отдали зажигательной девушке наименьшее количество баллов. Сама артистка сделала все для того, чтобы выйти из проекта победителем. В первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, Jerry Heil представила яркую постановку, которая напоминала цирк. Но после волны критики артистка изменила весь номер в течение недели.

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Интересна и концепция песни Vegan. По словам Jerry Heil, трек не является призывом к отказу от мяса, а имеет целью обратить внимание общества на сознательный образ жизни и защиту экологии.

"Песня Vegan благодаря шутливой форме ее подачи легко транслирует то, на каком уровне развития наша страна. Ведь веганство – не только о еде. Это о здоровье человека и нации, это о сознательном образе жизни, защите экологии и толерантности прав животных", – рассказала исполнительница.

Нацотбор Евровидение-2020: видео выступления Jerry Heil с песней Vegan

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Евровидение 2020
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