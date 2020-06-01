Американская plus-size модель Эшли Грэм в начале 2020 года впервые стала мамой. 32-летняя женщина родила сына от любимого Джастина Эрвина. Через четыре месяца после родов модель впервые приняла участие в фотосессии для июльского выпуска Harper's Bazaar.

В новом выпуске британской версии издания звездная мама рассказала о домашних родах, о принятии своего тела и самоизоляции с сыном и мужем на время карантина в США. Кроме откровенного интервью, Эшли Грэм снялась в волшебной фотосессии, где была вместе с несколькомесячным сыном. Автором фотографий стал муж модели – фотограф Джастин Эрвин, а как локацию съемки они выбрали ферму в Небраске, где они проводили карантин.

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Там модель выросла – на ферме ее тети в городе Линкольн. И хотя она скучает по дому в Нью-Йорке, но она рада, что ее сын имеет возможность первые месяцы жизни провести в ее семейном "гнезде". Для фотосессии женщина примерила несколько нежных и домашних образов, иногда обнажая тело. Эшли Грэм выглядела на снимках умиротворенной и невероятно красивой.

Эшли Грэм для британского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar

В интервью с журналистами, которое, вероятно, происходило по видеосвязи, Эшли рассказала, что пересмотрела свое отношение к бодипозитиву. По ее словам, тело настолько быстро менялось, что она не успевала примириться с этими изменениями.

Это было очень дико! Я сказала: "А как же то, что я раньше транслировала о бодипозитиве? А как же те аффирмации, через которые я проходила?". Однако все это не имело значения, потому что мое тело менялось очень быстро. Мне действительно нужно время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватили инопланетяне,

– призналась Эшли Грэм.

Также модель впервые рассказала о домашних родах, в которых частично участвовал ее муж.

"Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: "Ты ничего не можешь сделать!" Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент", – поделилась деталями Грэм.

Кроме разговора с журналистами модель Эшли Грэм передала изданию личное письмо, которое она написала своему сыну после рождения. В нем она обратилась к нему с нежными пожеланиями всего светлого в его будущем.