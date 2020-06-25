Американская plus-size модель Эшли Грэм с пользой проводит время на карантине – женщина наслаждается декретом и всегда получает помощь от мужа Джастина Эрвина. Но кроме домашних обязанностей у супругов была возможность поработать в тандеме для американского глянца Harper's Bazaar.

Это уже второй раз после родов, которые состоялись в начале 2020 года, Эшли позирует на обложке издания. Первая съемка для британского Harper's Bazaar состоялась на ее ферме в Небраске, где она провела весь карантин. Автором тогдашних фото стал муж Джастин Эрвин, который является профессиональным фотографом, а женщина примерила роскошные образы, позируя с несколькомесячным малышом. Об этом сообщил 24 канал.

Волшебные фото из британского Harper's Bazaar Эшли Грэм впервые после родов снялась в невероятной фотосессии с сыном

Похоже, такой эксперимент понравился редакторам глянца и они вдруг пригласили для летнего выпуска Harper Bazaar's Voices Of Hope issue Эшли Грэм. Героинями глянца стали 5 женщин, каждая из которых по-своему видит мир после пандемии COVID-19. Среди них эксперт по здравоохранению, олимпийская чемпионка, член палаты представителей США, помощник губернатора штата Нью-Йорк и модель Эшли Грэм. Все женщины, украсившие главные обложки издания, отражали стиль их работы.

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Особое внимание привлекла обложка медийной персоны и звезды соцсетей Эшли Грэм. Фотосессия для глянца состоялась в ее доме на лестнице, где Джастин Эрвин через программу Zoom дал возможность Марио Сорренти сфотографировать его жену. Во время этого процесса на Эрвине все время в слинге удобно сидел малыш Исаак. Эшли Грэм надела стильное белое платье с разрезами Proenza Schouler, которое подчеркнуло пикантные формы модели и ее животик, который еще не сошел после родов. Ее лицо сияло от красивого дневного макияжа, а шею украшало золотистое колье.

Спасибо Кристи Тарлингтон за то, что вы включили меня в эту группу невероятных женщин. Есть так много причин, по которым я восхищаюсь вами. Ваша борьба за здоровье и благополучие матерей и детей по всему миру не перестает вдохновлять меня и было честью учиться у вас и общаться с вами, Эллисон Феликс, Лорен Андервуд, Леана Вэнь и Мелисса Дероза. Это было тяжелое время для всех, но моя вера в этих женщин и всех, кто борется за перемены, – это то, что дает мне надежду на будущее,

– поделилась на своей инстаграм-странице Эшли Грэм.

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