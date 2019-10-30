Эшли Грэм – 32: самые сексуальные фото пышнотелой модели

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм отмечает день рождения. 30 октября пышнотелой красавице исполнилось 32 года. Манекенщица получила бешеную славу благодаря сотрудничеству с бельевыми брендами и глянцами, поэтому журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые соблазнительные снимки Эшли Грэм.

Как известно, Эшли Грэм – одна из самых высокооплачиваемых plus-size моделей. Знаменитость не стесняется демонстрировать свои пышные формы и с легкостью примеряет соблазнительные образы для фотосессий. На собственном примере манекенщица демонстрирует: женщина прекрасна с любыми параметрами.

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Свою карьеру американка начала в возрасте 12 лет. Как и Кэндис Сванепул, представитель агентства заметил ее во время обычного шопинга в супермаркете. Эффектной Эшли Грэм предложили контракт, от которого она не могла отказаться.

Первая слава пришла к модели в 2009 году, когда она снялась для издания Glamour. Тогда Эшли позировала перед камерой вместе с другими пышнотелыми моделям. После первых успешных съемок Эшли Грэм начала сотрудничество с такими популярными журналами как Vogue, Elle, V, Love, Glamour, Maxim, Harper's Bazaar, Cosmopolitan. Кроме этого, манекенщица активно снималась для рекламы нижнего белья и купальников, а также впервые украсила выпуск Sports Illustrated.

Звание "Модель года на Неделе моды", дизайнерская карьера и разработка нижнего белья для Addition Elle, собственное ютуб-шоу, на которое приходят голливудские знаменитости, и выпуск биографической книги – это далеко не все успехи, которыми может похвастаться Эшли Грэм. Сейчас модель со своим мужем Джастином Ирвином готовится впервые стать мамой. Но даже во время подготовки к родам она охотно надевает провокационные образы, демонстрируя свой живот. Какими горячими снимками отличилась Эшли Грэм – смотрите в подборке.