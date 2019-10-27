Эшли Грэм исполнила зажигательный танец на последних неделях беременности: видео
Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм уже через несколько недель должна родить своего первенца от мужа Джастина Эрвина, с которым в этом году отметила 9-ю годовщину свадьбы. В сети звезда показала, как на последних неделях беременности исполняет зажигательный танец.
Эшли Грэм показала танец, который также похож на тренировку, поклонникам на своей странице в инстаграме.
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В подписи звезда сообщила, что у нее был 80-часовая рабочая неделя и она празднует начало выходных. Будущая мама появилась в кадре в шелковом платье изумрудного цвета в бельевом стиле. Ее образ дополняют черные босоножки на каблуках.
Накануне plus-size модель очаровала поклонников нежным образом в длинном платье розово-персикового цвета. Счастливая Эшли Грэм подчеркнула руками на фото округлый живот и позировала на высоких шпильках.
Добавим, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявления о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, у звезды будет мальчик или девочка.
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