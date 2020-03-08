Эшли Грэм опубликовала эксклюзивное фото с родов и поздравила с Международным женским днем

В конце января в этом году самая известная модель plus-size родила первенца. В день, когда женщины по всему миру принимают романтические поздравления или продолжают отстаивать свою позицию в обществе, Эшли Грэм показала фото с родов и акцентировала внимание на женской силе и неоспоримых достижениях.

После рождения сына на страницах своего инстаграма Эшли Грэм довольно часто афиширует жизнь молодой мамочки, которая далеко не всегда похожа на сказку. Не стала кривить душой звезда в Международный женский день.

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Вместо традиционных романтических фотографий в нежных образах, к которым привыкли пользователи социальных сетей, она опубликовала эмоциональный снимок, что был сделан во время родов. Только один кадр красноречиво изображает то, что чувствует женщина в момент появления на свет новой жизни. Сама же Эшли Грэм отметила, что роды – ее самая большая боль и самое большое достижение, которое она когда-либо совершала.

Модель plus-size, которая годами утверждала права женщин разных типажей на просторах модной индустрии, не избежала феминистических заявлений и 8 марта. Она отметила, что современные женщины – сильные и независимые и способные достигать невиданных высот.

Это лицо моей наибольшей силы... В этот Международный женский день понимаем, что, несмотря на любую боль или испытания, которые мы все переживали как женщины, мы сильные, мощные и способны достигать вершин. Давайте сегодня все будем праздновать свои силы и силы друг друга,

– прокомментировала Эшли Грэм.

Напомним, что 32-летняя модель родила мальчика-первенца 18 января. Роды звезды проходили дома, а большой поддержкой для нее стал муж Джастин Эрвин, с которым находится в браке уже 9 лет. Для сына супруги выбрали довольно нетипичное имя – Айзек Менелик Джованни Эрвин. Эшли Грэм неоднократно показывала в сети, как изменилось ее тело после родов, а также рассказывала о всех аспектах материнства.