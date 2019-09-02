Эшли Грэм похвасталась округлым животом на отдыхе в Нью-Йорке: пикантные фото

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм все чаще публикует очаровательные фото в статусе будущей мамочки, собирая красноречивые комментарии своих фанатов. На этот раз она показала свой отдых на реке в центре Нью-Йорка.

На шезлонгах звезда отдыхала вместе со своим возлюбленным Джастином Эрвином и друзьями, которые и сделали модели несколько соблазнительных фото. Несмотря на довольно большой живот, звезда уверенно демонстрировала свое декольте в купальнике и обнаженные ноги.

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На фоне манхэттенского моста Эшли также смаковала прохладный напиток и безобразничала перед камерой, демонстрируя свой язык. Не остался в стороне и ее муж, который нежно положил руку на живот своей любимой.



Эшли Грэм ждет появления ребенка / Instagram / @ashleygraham



Беременная Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Стоит добавить, что о свей первой беременности 31-летняя Эшли неожиданно сообщила 14 августа в своем Instagram. Тогда же супруги, состоящие в браке 9 лет, в день годовщины их бракосочетания известили об ожидании общего ребенка. Кто у них родится – пара не сообщает, впрочем, часто щеголяет в социальных сетях УЗИ-снимками. Эшли и Джастин выглядят невероятно счастливыми и с нетерпением ожидают появления малыша, которое может состояться уже в этом году.