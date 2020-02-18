Эшли Грэм показала большие растяжки на теле после родов первенца: фото 18+

Американская plus-size модель Эшли Грэм равно месяц назад впервые стала матерью. Женщина родила сына Айзека от мужа Джастина Эрвина и уже выходила с ним в свет. На новой фотографии в социальной сети звезда продемонстрировала, чего стоили для тела ее роды.

Эшли Грэм – одна из тех звезд, которые не стесняются показывать свое тело при любых обстоятельствах. Пропагандируя бодипозитив, модель демонстрировала обнаженное тело как до родов, так и после. Недавно она столкнулась с большим количеством "хейтеров" из-за кормления грудью своего сына в общественном месте. Сторонники кардинально разделились во мнениях и каждый из них отстаивал свою точку зрения.

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Впрочем, Грэм не реагирует на упреки недоброжелателей и продолжает демонстрировать сети не только приятные мгновения материнства, но и такие, которые оставляют отпечаток на ее теле на всю жизнь. На новом снимке в инстаграме модель полностью обнажилась и с нижнего ракурса сфотографировала свое тело после родов. На нем видны многочисленные розовые растяжки в области живота, которые чаще всего не исчезают и их можно устранить только с помощью врачей.

"Все еще я. Несколько новых историй", – подписала снимок звездная мамочка. Кроме живота, который еще не пришел в форму после рождения сына, можно увидеть пышную грудь, прикрытую руками, и татуировки в зоне бикини.



Тело Эшли Грэм после родов / Instagram / @ashleygraham

Популярное инстаграм-сообщество, которое часто публикует у себя фотографии знаменитостей с растяжками, уже взяло фотографию Эшли Грэм и места растяжек заполнило сияющим глиттером.

Ранее Эшли Грэм также публиковала свое тело после родов в профиль, которое создатели сообщества также отредактировали, подобно предыдущему.