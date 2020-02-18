24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Эшли Грэм показала большие растяжки на теле после родов первенца: фото 18+

0 Читати новину українською
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм равно месяц назад впервые стала матерью. Женщина родила сына Айзека от мужа Джастина Эрвина и уже выходила с ним в свет. На новой фотографии в социальной сети звезда продемонстрировала, чего стоили для тела ее роды.

Эшли Грэм – одна из тех звезд, которые не стесняются показывать свое тело при любых обстоятельствах. Пропагандируя бодипозитив, модель демонстрировала обнаженное тело как до родов, так и после. Недавно она столкнулась с большим количеством "хейтеров" из-за кормления грудью своего сына в общественном месте. Сторонники кардинально разделились во мнениях и каждый из них отстаивал свою точку зрения.

К теме: Модель Эшли Грэм накормила ребенка грудью в общественном месте: мнения сторонников разошлись

Впрочем, Грэм не реагирует на упреки недоброжелателей и продолжает демонстрировать сети не только приятные мгновения материнства, но и такие, которые оставляют отпечаток на ее теле на всю жизнь. На новом снимке в инстаграме модель полностью обнажилась и с нижнего ракурса сфотографировала свое тело после родов. На нем видны многочисленные розовые растяжки в области живота, которые чаще всего не исчезают и их можно устранить только с помощью врачей.

"Все еще я. Несколько новых историй", – подписала снимок звездная мамочка. Кроме живота, который еще не пришел в форму после рождения сына, можно увидеть пышную грудь, прикрытую руками, и татуировки в зоне бикини.

Ешлі Грем
Тело Эшли Грэм после родов / Instagram / @ashleygraham

Популярное инстаграм-сообщество, которое часто публикует у себя фотографии знаменитостей с растяжками, уже взяло фотографию Эшли Грэм и места растяжек заполнило сияющим глиттером.

 

Ранее Эшли Грэм также публиковала свое тело после родов в профиль, которое создатели сообщества также отредактировали, подобно предыдущему.

 

 

Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год
сегодня
2831
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Звездные мамы Эротика Эшли Грем LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:13 Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос
Уляна Журба 86
сегодня 10:33 "Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби
Юлія Ліпенцева 120
17 февраля 12:27 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 19313
17 февраля 10:52 Эду Ширану – 29: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 258
16 февраля 12:02 "Форсаж 9", "Не время умирать", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 1054
Новости
Больше новостей
Залиште відгук