Эшли Грэм показала тренировку с маленьким сыном на карантине: милое видео
Звездные родители на карантине проводят время со своими детьми. Про домашние занятия знаменитости рассказывают на личных страницах в инстаграме. Так, молодая мама Эшли Грэм поделилась милым видео, на котором тренируется на свежем воздухе вместе с сыном.
На инстаграм-странице издания Vogue Paris опубликовали забавный ролик, где Эшли позирует вместе с маленьким сыном, который появился на свет 18 января. В изоляции она полностью посвятила себя семье и наслаждается каждой минутой.
Читайте также: Сын Тины Кароль посадил дерево возле дома: волшебные фото и видео
Американская модель Эшли Грэм продолжает заниматься спортом даже на карантине. К тренировкам привлекает и сыночка Айзека. На ролике, который опубликовал журнал, видно, как Эшли делает упражнение, лежа на коврике во дворе своего дома. В то время она держит на руках малыша.
Тренировки в такое время не только помогают мне оставаться позитивной, но и позволяют нам чувствовать себя живыми. Я сразу чувствую себя более спокойной и уравновешенной после йоги или физических упражнений,
– заметила модель.
Ранее звезда поделилась фотографией с сыном, которая была сделана дома. Тогда она отмечала, что полная изоляция может стать сильным психологическим стрессом, поэтому важно оставаться позитивным, уравновешенным, спокойным и обязательно поддерживать друг друга.
Добавим, по состоянию на 30 марта в мире зафиксировали 758 777 случаев заражения коронавирусом. Он недуга умерли 37 815 человек, а поправились – 165 607. Больше всего случаев заболевания подтвердили в США – 159 689. Для сохранения здоровья и жизни необходимо оставаться дома и соблюдать правила гигиены.
Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихахсегодня , 10:49
-
Високосный 2020 год: запреты и народные приметысегодня , 12:54
-
31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Безупречное тело в 60: секрет похудения Мишель Пфайффер без изнурительных тренировоксегодня , 12:24
-
Ирина Шейк спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Хайди Клумсегодня , 13:33
-
Пасха в 2020 году: дата праздника и традициисегодня , 13:43