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Эшли Грэм показала тренировку с маленьким сыном на карантине: милое видео

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Эшли Грэм с сыном / Instagram / @ashleygraham

Звездные родители на карантине проводят время со своими детьми. Про домашние занятия знаменитости рассказывают на личных страницах в инстаграме. Так, молодая мама Эшли Грэм поделилась милым видео, на котором тренируется на свежем воздухе вместе с сыном.

На инстаграм-странице издания Vogue Paris опубликовали забавный ролик, где Эшли позирует вместе с маленьким сыном, который появился на свет 18 января. В изоляции она полностью посвятила себя семье и наслаждается каждой минутой.

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Американская модель Эшли Грэм продолжает заниматься спортом даже на карантине. К тренировкам привлекает и сыночка Айзека. На ролике, который опубликовал журнал, видно, как Эшли делает упражнение, лежа на коврике во дворе своего дома. В то время она держит на руках малыша.

Тренировки в такое время не только помогают мне оставаться позитивной, но и позволяют нам чувствовать себя живыми. Я сразу чувствую себя более спокойной и уравновешенной после йоги или физических упражнений,
– заметила модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Paris (@vogueparis)

Ранее звезда поделилась фотографией с сыном, которая была сделана дома. Тогда она отмечала, что полная изоляция может стать сильным психологическим стрессом, поэтому важно оставаться позитивным, уравновешенным, спокойным и обязательно поддерживать друг друга.

Добавим, по состоянию на 30 марта в мире зафиксировали 758 777 случаев заражения коронавирусом. Он недуга умерли 37 815 человек, а поправились – 165 607. Больше всего случаев заболевания подтвердили в США – 159 689. Для сохранения здоровья и жизни необходимо оставаться дома и соблюдать правила гигиены.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители Коронавирус COVID-19 LifeStyle Фитнес Эшли Грем
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