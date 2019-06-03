Эшли Грэм снялась для обложки Harper's Bazaar в откровенных купальниках

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @bazaaruk

Одна из самых высокооплачиваемых моделей категории plus-size снялась для обложки британского издания Harper's Bazaar. 31-летняя Эшли Грэм предстала перед камерой в купальных костюмах, рассказав об уверенности в себе и о том, какой была в детстве.

Если зимой и весной команды глянцевых журналов придумывали эпатажные съемки и необычные образы для обложек, то летом все гораздо легче. Пляжный сезон нужно открывать горячими обложками со съемок на берегу моря.

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Так, для лицевой страницы журнала Harper's Bazaar представители британской версии пригласили 31-летнюю модель plus-size Эшли Грэм. Перед камерой английского фотографа Памелы Хэнсон звезда позировала в купальных костюмах и в домашнем наряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

На одном из снимков она лежала на песке на берегу моря в бирюзовом купальнике, весело улыбаясь. Над прической Эшли работал стилист Кевин Рейн, который удачно передал реальность "морской укладки". Во время фотосессии модель рассказала о том, какой была в детстве и обсудила уверенность в себе.

Я всегда была очень честной, когда делилась своими переживаниями. Да, у меня есть целлюлит и жир на спине. Но я считаю, что это замечательно – показывать себя таким, какой ты есть на самом деле, себя настоящую. Я хочу быть примером для женщин,
– заверила Эшли Грэм.

Также она добавила, что ее никогда не осуждали за ее внешность, потому что ее сестры и мама выглядели так же. Модель называет их формы "Широкой костью".

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @bazaaruk

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @bazaaruk
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эшли Грем
Источник: LifeStyle 24
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