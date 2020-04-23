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Эшли Грэм умилила сеть видео с маленьким сыном

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Эшли Грэм с сыном / Instagram / @ ashleygraham

Модель plus-size Эшли Грэм на карантине проводит время вместе с маленьким сыном и мужем. Молодая мама в очередной раз умилила сеть кадрами с 3-месячным Айзеком.

Эшли Грэм относится к тем звездных мамам, которые с радостью показывают своих малышей поклонникам. Однако женщина не злоупотребляет этим. Хотя и делится с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео сына, но делает это не часто. И на днях на ее страничке появился волшебный ролик.

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Милое видео за сутки посмотрели почти четыре миллиона раз и прокомментировали тысячи раз.

В ролике Эшли держит обнаженного ребенка на руках и нежно целует. Он развернут спиной к камере и его лицо видно лишь на половину, однако даже так маленькому Айзеку удалось покорить сеть. Читатели засыпали модель приятными словами.

Молодая мама выглядит очень свежей и красивой, хотя и появилась на видео без макияжа. Она одета в светлую кофту, которая гармонично смотрится в ролике. 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Эшли Грем Звездные родители
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