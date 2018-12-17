Эшли Грэм засветила пышные формы на конкурсе "Мисс Вселенная 2018": яркие фото

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram/ @ashleygraham

В воскресенье, 16 декабря, в Таиланде состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". Ведущей масштабного события стала американская модель категории plus-size Эшли Грэм. Во время конкурса она сменила два роскошных платья, а также попала в беду – упала с лестницы за кулисами сцены.

Конкурс "Мисс Вселенная 2018" прошел в столице Таиланда, Бангкоке, 16 декабря. За победу в нем боролись двадцать финалисток, среди которых была украинка  Карина Жосан. А ведущей масштабного конкурса стала знаменитая модель plus-size Эшли Грэм.

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За несколько часов проведения конкурса модель успевала объявлять выходы конкурсанток, снимать Insta-stories и изменить два сценических образа.

Для первого выхода на сцену Эшли выбрала длинное белое платье под шею. Приталенное платье без рукавов было декорировано геометрическими фигурами, которые сверкали под светом софитов. На правой руке красовался массивный перстень, а в ушах модели были круглые серьги.

Ешлі Грем

Эшли Грэм на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" / Instagram / @ashleygraham

Для второй части конкурса Эшли Грэм выбрала платье в пол изумрудного цвета, которое тоже подчеркивало ее пышные формы. Однако длинный рукав и закрытое декольте подчеркивали сдержанность в ее выборе.

Ешлі ГремМодель была ведущей на грандиозном конкурсе красоты / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем

Платье Эшли Грэм на "Мисс Вселенная 2018" / Instagram / @cldstyle

К слову, во время проведения конкурса со знаменитой моделью случилась неприятная ситуация. За кулисами сцены она упала вниз по лестнице перед выходом на сцену. Вероятно, это случилось из-за длинного платья ведущей. О деталях падения она рассказала на своей странице в Instagram y stories. Эшли Грэм сообщила, что рана выглядит хуже, чем она себя чувствует.

Ешлі Грем впала на Падение Эшли Грэм на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" / Скриншот / @ashleygraham

Теги: LifeStyle Курьезные новости Конкурс красоты Мода Стиль и мода
Источник: 24 канал
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