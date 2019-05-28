Эшли Грэм засветила пышные формы в ярком купальнике

Знаменитая американская модель, которая является одной из самых популярных в категории plus-size опубликовала откровенное фото в купальном костюме. 31-летняя Эшли Грэм привлекательно демонстрирует свои формы, соблазнительно позируя перед камерой.

На днях Эшли Грэм опубликовала видеоролик, в котором снялась вместе со своей сестрой Эбигейл. Девушки с пышными формами представляли новую коллекцию купальников от бренда Swimsuits For All. Однако знаменитая модель не перестает делиться соблазнительными снимками в других купальных костюмах из невероятных локаций. Так, новые фото Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке она предстала в бирюзовом пляжном наряде, стоя в голубовато-прозрачной воде рядом со скалами. Эшли широко улыбалась на камеру, позируя в купальнике от бренда, с которым сотрудничает. Стоит отметить, что официальная страница марки также пополнилась соблазнительными фото пышнотелой Эшли Грэм в откровенных и обольстительных пляжных костюмах.



Эшли Грэм / Instagram / @ ashleygraham