Эшли Грэм засветила пышные формы в ярком купальнике

220 Читати новину українською
Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram / @swimsuitsforall

Знаменитая американская модель, которая является одной из самых популярных в категории plus-size опубликовала откровенное фото в купальном костюме. 31-летняя Эшли Грэм привлекательно демонстрирует свои формы, соблазнительно позируя перед камерой.

На днях Эшли Грэм опубликовала видеоролик, в котором снялась вместе со своей сестрой Эбигейл. Девушки с пышными формами представляли новую коллекцию купальников от бренда Swimsuits For All. Однако знаменитая модель не перестает делиться соблазнительными снимками в других купальных костюмах из невероятных локаций. Так, новые фото Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Пышнотелая модель Эшли Грэм примерила соблазнительные купальники на отдыхе: фото

На снимке она предстала в бирюзовом пляжном наряде, стоя в голубовато-прозрачной воде рядом со скалами. Эшли широко улыбалась на камеру, позируя в купальнике от бренда, с которым сотрудничает. Стоит отметить, что официальная страница марки также пополнилась соблазнительными фото пышнотелой Эшли Грэм в откровенных и обольстительных пляжных костюмах.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @swimsuitsforall
 

blog_ava
Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
сегодня
5912
Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
сегодня 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 313
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 541
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 207
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
26 мая 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
63465
Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
26 мая 16:39 Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
Юлія Михайлова 553
Новости
Больше новостей
Залиште відгук