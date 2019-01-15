Эшли Олсен засветила своего нового бойфренда: неожиданные фото

32-летняя звезда фильма "Двое: я и моя тень" закрутила роман с младшим за себя американским художником. Папарацци сфотографировали Эшли Олсен и ее нового бойфренда на свидании в Нью-Йорке.

Снимки 32-летней актрисы появились на фан-странице сестер Олсен в Instagram.

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На фотографиях 32-летняя Эшли гуляет по улицам Нью-Йорка вместе со своим новым бойфрендом Луи Айзнером. Как сообщает The Daily Mail, влюбленным составили компанию любимый брат парня Чарли и его девушка.

Пара встречается с осени 2017 года, однако Эшли Олсен ни разу не афишировала их отношений. Известно, что новый бойфренд звезды занимается художественным искусством и часто публикует свои работы на личной странице в Instagram.

Луи проживает в Лос-Анджелесе, а Эшли, пока, в Нью-Йорке. Вероятно, из-за расстояния и насыщенного графика 32-летней актрисы, их свидания не являются частым удовольствием. Однако в одном из своих интервью девушка призналась, что думает над переездом в Лос-Анджелес.



Эшли Олсен с новым бойфрендом в Нью-Йорке / Коллаж​ – 24 канал

Стоит напомнить, что сестра-близнец Эшли Олсен Мэри-Кейт уже три года находится в браке с 49-летним Оливье Саркози. Мужчина работает банкиром и является братом бывшего президента Франции. А сама Эшли некоторое время встречалась с старше ее на 28 лет финансистом Ричардом Саксом. Однако в 2017 году пара рассталась.