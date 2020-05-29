Эштон Кутчер и Мила Кунис продают дом: как выглядит недвижимость за 14 миллионов долларов

Голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис решили выставить на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Имение особенное для пары, так как это первая недвижимость, которую они приобрели после свадьбы. Сейчас особняк оценили в 14 миллионов долларов.

Фото дома Милы Кунис и Эштона Кутчера уже появились на сайте Realtor. Согласно описанию, недвижимость расположена в элитном районе Беверли-Хиллз. Его общая площадь составляет 7 351 квадратный метр, куда входят 5 спальных комнат, просторная кухня, столовая, кабинет и гостиная с камином. Кроме этого, у голливудской пары был еще один этаж, расположенный в подвале. Там обустроили спа-центр, спортзал, еще одну спальную и винный погреб.

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Позаботились Мила Кунис и Эштон Кутчер и об отдыхе в доме. Во дворе имения установлен бассейн, а также зона для барбекю с беседкой. Немало места есть и на террасе, что видно на снимках.



Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера / Realtor

Известно, что Мила Кунис и Эштон Кутчер приобрели имение в 2014 году. Тогда супруги заплатили за недвижимость 10,2 миллиона долларов. Возможно, актеры не продавали бы имение, если бы не достроили большой особняк в том же районе Беверли-Хиллз. Пока нет ни одного фото нового дома Милы Кунис и Эштона Кутчера, однако нет сомнений, что он будет не менее роскошным.