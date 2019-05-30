Эштон Катчер выступил свидетелем в суде относительно зверского убийства его экс-девушки

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Эштон Катчер
Эштон Катчер / Frederick M. Brown/Getty Images/ canoe.com

Голливудский актер Эштон Катчер 29 мая выступил в суде в роли свидетеля, чтобы дать показания по делу об убийстве его бывшей девушки Эшли Эллерин.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Бывшая девушка Эштона Катчера умерла от 47 ножевых ранений 22 февраля 2001 года. Убийцей был 32-летний Майкл Гарджилио по прозвищу "голливудский мясник".

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В тот день Эшли и Эштон собирались на свидание, в том числе пара планировала посетить афтерпати премии Grammy.

Я позвонил Эшли около 7:30 вечера, потому что опаздывал. В 8:24 она сказала, что вышла из душа, и сказала, что звонит с телефона своего друга. Это было как: "Увидимся позже",
– вспомнил актер.

Впоследствии Катчер звонил девушке, но та не ответила. Около в 22:30 парень подъехал к ее дому, однако Эллерин не открыла дверь. Мужчина заглянул в окно и увидел на ковре красное пятно, которое принял за вино. Тогда, по его мнению, девушка обиделась на него, а потом Эштон отправился домой с мыслью о том, что он "облажался, потому что опоздал" .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На следующий день 22-летнюю Эшли Эллерин нашли мертвой. Кроме того, Гарджилио обвиняют в убийстве по меньшей мере двух женщин 18 и 32 лет, а прокуроры добиваются казни серийного убийцы.

 

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Теги: LifeStyle Криминальные новости Голливуд
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