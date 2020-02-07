Эштону Кутчеру – 42: лучшие фильмы, в которых сыграл актер

Известный голливудский актер, телеведущий и продюсер празднует свой день рождения. Он запомнился зрителям, как харизматичный, стильный и мужественный мужчина.

Звезде Голливуда Эштону Кутчеру сегодня, 7 февраля, исполняется 42 года. Его творческий путь начался в 1998 году. С тех пор актер снялся в более, чем 30 фильмах и был продюсером 24 лент. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку лучших фильмов, в которых можно увидеть Эштона.

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Бурная не только творческая карьера актера, но и личная жизнь. Некоторое время Эштон был в отношениях с Бриттани Мерфи. Затем он встречался с актрисой Деми Мур, с которой у него разница в возрасте 15 лет. Влюбленные поженились в 2005 году. Позже имел отношения с Милой Кунис. У пары в 2014 году родилась дочь Уайатт Изабель. В 2015 году Мила рассказала, что они с Эштоном официально поженились, а в 2016 году у них родился сын Димитрий Портвуд Кутчер. Известно, что Мила Кутчер до семи лет жила в украинском городе Черновцы. Вместе с мужем и дочерью в 2017 году она посетила свою родину.