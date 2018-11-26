Эскалация конфликта на Азове: популярная певица красноречиво поддержала Украину

Известная грузинская певица Нино Катамадзе в связи с последними событиями касаемо российско-украинского противостояния обновила фотография на своей странице в Facebook – теперь на фотографии можно увидеть флаги Украины и Грузии, а также надпись на английском "Я поддерживаю Украину".

Обновила Катамадзе свой профиль еще 26 ноября - через день после того, как Россия обстреляла украинские корабли на Азове и захватила украинских моряков.

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Теперь главное фото профиля Катамадзе выглядит следующим образом: на фотографию самой певицы добавлена сине-желтая лента флага Украины, на фоне которого написано на английском "Я поддерживаю Украину!" Возле надписи исполнительница также добавила флаг Грузии.

Сейчас ее сообщение собрало 169 лайков и 38 перепостов. Кроме того, в комментариях поклонники исполнительницы весьма положительно восприняли такую ​​инициативу.