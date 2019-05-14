Эстетика балетных па: чувственный фотопроект
Американский фотограф Нисиан Хьюз очаровывает своими "балетными проектами", которые раскрывают всю красоту, грациозность и чувственность этого вида искусства.
Хьюз не снимает балерин в образах, в которых мы привыкли их видеть на сцене – пачки, купальники, собранные волосы.
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Фото Нисиана Хьюза
Обычно, танцовщицы позируют перед камерой в футболках, рубашках, шортах, трусах и на пуантах. Однако даже последние порой "теряются", и вместо них в кадре появляются кроссовки.
Фото Нисиана Хьюза
Фото Нисиана Хьюза
Фотограф, прежде всего, ставит своей целью выхватить эстетическое движение и эмоцию, которая его сопровождает.
Фото Нисиана Хьюза
Фото Нисиана Хьюза
Балет в работах Нисиана Хьюза: смотрите галерею
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