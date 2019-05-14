Эстетика балетных па: чувственный фотопроект

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Фото Нисиана Хьюза
Фото Нисиана Хьюза / nisianhughes.com

Американский фотограф Нисиан Хьюз очаровывает своими "балетными проектами", которые раскрывают всю красоту, грациозность и чувственность этого вида искусства.

Хьюз не снимает балерин в образах, в которых мы привыкли их видеть на сцене – пачки, купальники, собранные волосы.

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Фото Нисиана Хьюза

Обычно, танцовщицы позируют перед камерой в футболках, рубашках, шортах, трусах и на пуантах. Однако даже последние порой "теряются", и вместо них в кадре появляются кроссовки.


Фото Нисиана Хьюза


Фото Нисиана Хьюза

Фотограф, прежде всего, ставит своей целью выхватить эстетическое движение и эмоцию, которая его сопровождает.


Фото Нисиана Хьюза


Фото Нисиана Хьюза

Балет в работах Нисиана Хьюза: смотрите галерею

Все фото – Nisian Hughes

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Исскусство
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