Эстетика балетных па: чувственный фотопроект

Американский фотограф Нисиан Хьюз очаровывает своими "балетными проектами", которые раскрывают всю красоту, грациозность и чувственность этого вида искусства.

Хьюз не снимает балерин в образах, в которых мы привыкли их видеть на сцене – пачки, купальники, собранные волосы.

Читайте также: Танцовщики полностью разделись для смелого проекта: магнетические фото (18+)



Фото Нисиана Хьюза

Обычно, танцовщицы позируют перед камерой в футболках, рубашках, шортах, трусах и на пуантах. Однако даже последние порой "теряются", и вместо них в кадре появляются кроссовки.



Фото Нисиана Хьюза



Фото Нисиана Хьюза

Фотограф, прежде всего, ставит своей целью выхватить эстетическое движение и эмоцию, которая его сопровождает.



Фото Нисиана Хьюза



Фото Нисиана Хьюза

Балет в работах Нисиана Хьюза: смотрите галерею

Все фото – Nisian Hughes