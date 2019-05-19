Эта участница была лучшей, – Игорь Кондратюк назвал своего фаворита Евровидения-2019

Знаменитый украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк не пропустил грандиозный финал Евровидения-2019. Он пересмотрел все выступления участников шоу и назвал имя своего фаворита.

Как известно, 18 мая в Тель-Авиве состоялся долгожданный финал Евровидения-2019. По результатам голосования зрителей на национального жюри всех стран-участников, победу одержал представитель от Нидерландов Дункан Лоренс. И пока триумфатор вечера наслаждается желанным кубком, продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему его не впечатлило выступление артиста. Этим он поделился с "Фактами".

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Шоумен уверен, что Дункан Лоренс и швед Джон Лундвик, которые остались последними во время объявления результатов шоу – далеко не самые сильные участники.

"Аж странно. Голландец занял второе место, по мнению зрителей, и третье – по мнению жюри. В сумме это ему дало первое место. Швеция имела на два балла больше в жюри. Кстати, в прошлом году я уже говорил о том, что жюри Евровидения явно переоценило шведа и недооценило нашего участника Melovin. В этом году они снова ставят шведа на первое место. Это уже немножко похоже на дань уважения организаторам, которые, в основном, шведы. Но, на мой взгляд, оценка не соответствует уровню песни. Во время Евровидения, которое проходило в Киеве, у шведа песня была намного интереснее", – рассказал Игорь Кондратюк.

Смотрите выступление Дункана Лоренса на Евровидении-2019: видео финала

В то же время Игорь Кондратюк решил откровенно назвать имя своего фаворита. По словам продюсера, лучшей была представительница Северной Македонии – Тамаре Todevska. Кондратюк убежден, что именно ее невероятный вокал должен принести звезде успех.

"Надо признать, что вокально участница Северной Македонии была лучшей. Скажем, ее песня позволила показать все голосовые данные Тамаре Todevska... У Северной Македонии была неплохая вокальная песня, которых всегда на Евровидении бывает много – с высокими нотами, красивыми "подъемами". Но до финала дошла одна. В результате жюри и отдало должные баллы этой участнице... Я считаю, что на Евровидении все-таки лучше петь, а не брать чем-то другим. Италия, Россия, Швейцария, Азербайджан – все, кто находился на первых позициях, демонстрировали неплохое владение голосом – больше, чем одной октавы. Ну, кроме Нидерландов", – добавил Игорь Кондратюк.

Смотрите выступление Tamara Todevska на Евровидении-2019: видео финала

Финал Евровидения-2019 прошел в израильском Тель-Авиве 18 мая. Представители 26 стран боролись за главный кубок шоу. При этом 20 конкурсантов прошли отборы в полуфиналах, 14 и 16 мая, а 6 – стали финалистами автоматически.