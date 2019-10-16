Эталон красоты: пластический хирург из Британии назвал самую красивую женщину в мире

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва в очередной раз назвал женщину, которая, по его мнению, имеет самые идеальные черты лица в мире. В этом году такой стала американская модель Белла Хадид.

По словам пластического хирурга, благодаря математической пропорции он находит женщин, которые имеют наибольший процент "совершенства". 23-летняя Белла, согласно правилу золотого сечения, имеет 94,35% идеальных черт. Об этом сообщают на The Daily Mail.

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Белла оказалась явным фаворитом после проведения всех измерений. У нее потрясающая симметрия лица. Форма подбородка модели всего на 0,3 процента отличается от идеальной,

– поделился Джулиан Де Сильва.



Расчеты врача Джулиана Де Сильвы на примере Беллы Хадид / The Daily Mail

На втором месте в списке самых красивых женщин мира оказалась Бейонсе. Ее "совершенство" врач оценил на 92,44%. Третье место британец отдал австралийской киноактрисе Эмбер Герд (91,85%), четвертое – Ариане Гранде (91,81%) и пятое –Тейлор Свифт (91,64).