Эталон красоты: пластический хирург из Британии назвал самую красивую женщину в мире
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва в очередной раз назвал женщину, которая, по его мнению, имеет самые идеальные черты лица в мире. В этом году такой стала американская модель Белла Хадид.
По словам пластического хирурга, благодаря математической пропорции он находит женщин, которые имеют наибольший процент "совершенства". 23-летняя Белла, согласно правилу золотого сечения, имеет 94,35% идеальных черт. Об этом сообщают на The Daily Mail.
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Белла оказалась явным фаворитом после проведения всех измерений. У нее потрясающая симметрия лица. Форма подбородка модели всего на 0,3 процента отличается от идеальной,
– поделился Джулиан Де Сильва.
Расчеты врача Джулиана Де Сильвы на примере Беллы Хадид / The Daily Mail
На втором месте в списке самых красивых женщин мира оказалась Бейонсе. Ее "совершенство" врач оценил на 92,44%. Третье место британец отдал австралийской киноактрисе Эмбер Герд (91,85%), четвертое – Ариане Гранде (91,81%) и пятое –Тейлор Свифт (91,64).
Бейонсе (сверху слева), Эмбер Герд (снизу слева), Ариана Гранде (сверху справа)
и Тейлор Свифт (снизу справа) / Фото из соцсетей / Коллаж LifeStyle 24