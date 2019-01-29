"Эти двое для всех – головная боль": биограф принца Гарри рассказал, как его изменила Меган

Слухи о конфликтах между Меган Маркл и Кейт Миддлтон и тем, что работникам Кенсингтонского дворца приходится нелегко в работе с герцогиней блуждают по сети уже около полгода. Однако ранее информация не подтверждалась официальными источниками. Теперь – о 37-летней Меган Маркл рассказало лицо, приближенное к членам королевской семьи.

В течение последних нескольких месяцев работники, которые помогали герцогам Сассекским, периодически менялись, долго не задерживаясь на своей должности. Причины, которые на самом деле способствовали частой замене персонала, Кенсингтонский дворец не разглашает, однако все иностранные СМИ обвиняют в этом нового члена королевской семьи – Меган Маркл.

Читайте также: Угрозы и многочисленные образы: почему Кенсингтонский дворец обратился в офис Instagram

В ситуации, которая до сих пор не имеет твердых фактов и раскрытых имен, помог разобраться Данкан Ларкомб. Ранее он работал королевским редактором в издании The Sun, а также издал бестселлер, биографическую книгу о принце Гарри (Prince Harry: The Inside Story).



Принц Гарри и Данкан Ларкомб / Twitter / @DuncanLarcombe

Данкан работал на монаршую семью около десяти лет, в течение которых не только писал о них, но и проводил с принцем Уильямом и Гарри много времени, посещая светские мероприятия и официальные туры. В своем интервью Page Six он рассказал, какие изменения заметил в поведении принца Гарри после того, как он женился на Меган Маркл.

Ранее было принято, что Гарри и Уильям устраивали для журналистов, сопровождавших их в турах, закрытый вечер. Это было символическим знаком благодарности за сотрудничество. В рамках предыдущего тура Меган Маркл и принца Гарри по Австралии, Новой Зеландии – они не организовали ничего подобного,

– признался Данкан Ларкомб.

Мужчина добавил, что новосозданные супруги наоборот избегали любого контакта с прессой, что очень недальновидно по его мнению. Также он отметил, что принц Гарри всегда отличался легким характером и свободным в общении, однако после бракосочетания его будто подменили.

Весь персонал принца Гарри всегда считал его фантастической человеком, но теперь эти двое для всех – головная боль. Они очень требовательны. Гарри стал более раздражительным и отдалился от своего ближайшего окружения и сотрудников. Он всегда был с ними очень доброжелательным, поэтому такое поведение ему не свойственно. Больше всего людям нравилось в Гарри его открытое сердце, его, в хорошем смысле, приземленность и простота. Он никогда не воспринимал себя слишком серьезно, но теперь и в этом отношении он изменился,

– с грустью признался мужчина, который работал с принцем более десяти лет.



Принц Гарри и Данкан Ларкомб (в голубой рубашке), 2008 год / Getty Images