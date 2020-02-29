Эти песни не хотели брать на радио, – Тина Кароль поделилась видео с нового концертного тура

Популярная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль отправилась в концертный тур с новой программой. На днях она поделилась новым видео с гастролей, где рассказала, какие ее песни не хотели брать на радио.

Знаменитая исполнительница не раз удивляла поклонников привлекательными постановками и образами. Звезда поделилась на своей странице в инстаграме фрагментом львовского концерта своего нового тура.

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Тина Кароль часто прибегает к музыкальным экспериментам. На ролике, который опубликовала знаменитость, она исполняет лирическую композицию "Нарисую тебе звезды" и зажигательный хит "Пупсик".

Сначала поп-дива одета в белую рубашку оверсайз, которая добавляет ее образу нежности и одновременно соблазнительности. После исполнения "Нарисую тебе звезды" артистка сказала, что песни такого рода не хотели брать в ротацию на радио, потому что они слишком сложны.

Они хотели легкомыслия и я написала ее,

- сказала Тина.

После этого она спела одну из своих самых зажигательных композиций "Пупсик". Звезда сняла рубашку и была на сцене в зеленом комбинезоне с привлекательным декольте и короткими шортами. Отметим, что в этом же наряде можно увидеть Тину в клипе к треку.

На лице у исполнительницы был легкий макияж в естественных тонах, а волосы уложены уже в привычную для Кароль прическу с локонами.

Тина Кароль – Пупсик: смотреть видео онлайн