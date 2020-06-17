Британская певица Адель после невероятного похудения крайне редко публикует заметки в блоге. Однако уикенд она решила провести с сериалом "Я могу тебя уничтожить" и не могла скрыть восторга от увиденного.

Поэтому новую запись в инстаграме Адель полностью посвятила новинке 2020 года. Певица убеждает, что это лучший сериал, который она когда-либо видела. Комедийная драма настолько захватила звезду, что она не могла оторваться от экрана и пережила все эмоции: от шока и удивления до радости и грусти.

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"Я могу тебя уничтожить" – это лучший сериал, который я посмотрела на британском телевидении за очень много лет. Он полезный, неудобный, веселый, но в то же время ужасно грустный, а потом ты чувствуешь себя неловко... Вам захочется спросить подруг о том, чего раньше вы не делали. Потом что-то заставит вас выбежать на улицу, где вам захочется смеяться так сильно, словно сумасшедшему, а потом вы проплачете несколько часов! Я никогда не испытывала столько эмоций одновременно!" – написала Адель.

О чем сериал "Я могу тебя уничтожить"

Сериал "Я могу тебя уничтожить" вышел на экран в первые дни июня 2020 года и сразу же наделал много шума в сети. А все потому, что режиссер Сэм Миллер решил поднять тему сексуального насилия.

По сюжету, главная героиня Арабелла Эссьеду ведет светскую жизнь, которую описывает в своем блоге. Девушка написала книгу "Хроники сытого миллениала", раскрыв неидеальность общества. Однако ее спокойные будни завершаются после вечеринки с друзьями. Утром Арабелла узнает, что в ее напиток добавили наркотик, а она стала жертвой сексуального насилия. Героиня пытается восстановить предыдущую жизнь, но все изменилось безвозвратно.

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Сериал состоит всего из 4 эпизодов, поэтому его можно просмотреть в течение дня. Главной актрисой ленты стала режиссер и звезда британского телевидения Михаэла Коэль.

Смотрите трейлер к сериалу "Я могу тебя уничтожить": видео