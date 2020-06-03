Американский киноактер и звезда голливудских фильмов Джордж Клуни редко реагирует на события в мире и предпочитает оставаться в стороне от всех критических ситуаций. Но протесты в США, которые происходят из-за убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда, натолкнули его на несколько мыслей, которые он выразил в коротком эссе для общественности.

На протяжении карантина 59-летний Джордж Клуни оставался в изоляции вместе со своей женой Амаль Клуни и двумя детьми. Правда неизвестно, отдыхал ли он на вилле в Италии, или в США. Но события, связанные с протестами в США, где мирные акции стремительно переросли в мародерство и практически зону боевых действий в штатах, заставили киноактера обратиться к американцам и миру с просьбой остановиться. Об этом сообщают в​ The Daily Beast.

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Мужчина вспомнил несколько подобных случаев в истории США, связанные с расизмом, в частности, оправдание судом присяжных четверых белых офицеров полиции Лос-Анджелеса, которые жестоко избили темнокожего строителя Родни Кинга.

Предлагаем вам самые яркие цитаты из эссе Джорджа Клуни:

"Мы пока не знаем, когда эти протесты прекратятся. Мы надеемся и молимся, что в них никто не погибнет. Но мы также знаем наперед, что практически ничего не изменится…"



"Гнев и разочарование, которые мы снова видим на наших улицах, является лишь напоминанием о том, как мало мы выросли как страна с момента нашего первородного греха рабства. Тот факт, что мы больше не покупаем и не продаем других людей, не является знаком чести. Нам нужны системные изменения в наших правоохранительных органах и в нашей системе уголовного правосудия. Нам нужны политики, которые в равной степени отражают основную справедливость для всех своих граждан".



"Это наша собственная пандемия. Она заражает всех нас, и через 400 лет нам еще надо найти вакцину. Кажется, мы перестали даже искать ее и просто пытаемся лечить рану индивидуально. И мы точно не справляемся. Так что на этой неделе, когда вы будете думать о том, что делать, чтобы решить эти проблемы, просто вспомните о том, кто создал их. Есть только один способ создать настоящие изменения в этой стране. Проголосовать".

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