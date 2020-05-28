Это вопрос не к нам, – руководительница Госкино прокомментировала банкротство Центра Довженко

Четверг 28 мая в Довженко-центре начался с заявления о банкротстве. Глава художественного центра обвинил Госкино в умышленном занижении показателей для финансирования. Ответ Марины Кудерчук не задержался.

Реакция Госкино на обвинения

В комментарии изданию "Радио Свобода" руководительница Госкино заявила, что все обвинения – безосновательны. Марина Кудерчук объяснила, что всеми вопросами финансирования занимается Министерство культуры.

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"Эта информация не соответствует действительности – это единственное, что вам могу сказать... Это заведение Министерства культуры, не наше заведение. Мы только в рамках нашей программы господдержки кинематографа даем сумму денег. В этом году в связи с секвестром бюджета мы подали для всех сокращенные суммы ... Что касается финансирования центра, его финансового состояния – это вопрос к министерствам, не к нам", – заявила Марина Кудерчук.

Кроме этого, представитель Госкино добавила, что не получала обращений от Центра Довженко и его руководителя Игоря Козленко. Марина Кудерчук никогда не пересекалась с коллегой, поскольку их общение ограничивается официальными письмами, а на приглашение познакомиться он не ответил.

Кто такая Марина Кудерчук?

Марина Кудерчук возглавила Госкино конце января 2020 года. На должность тогда претендовали 5 человек, которые получили большее количество баллов по всем этапам конкурса, однако директорское кресло заняла именно Кудерчук. Это назначение вызвало волну возмущения, поскольку возникали сомнения в объективности выбора.



До этого женщина работала заместителем губернатора Запорожья, заведующей в Госэкоинспекции в Запорожской области, а также Налоговой администрации. Кроме этого, Марина Кудерчук имеет опыт работы администратором киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

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Что известно о заявлении Центра Довженко

С начала 2020 года Довженко-Центр, который является архивом для хранения фильмов, испытывал финансовые трудности. Оказалось, что художественный центр не получил государственное финансирование, а в Минфине не утвердили представленные документы. Представители учреждения убеждены, что в критической ситуации виновато руководство Госкино, которое подавало заниженные суммы, необходимые для функционирования учреждения.

В течение 5 месяцев в художественном центре исчерпали все ресурсы, поэтому уже в конце мая Иван Козленко вынужден был объявить о неплатежеспособности. 70% бюджета Довженко-Центра составляют государственные средства, а остальное – доходы от проведения светских мероприятий, сдача в аренду помещений для концертов или других массовых мероприятий. Поскольку из-за карантина учреждение было закрыто, дополнительных ресурсов не хватило для того, чтобы удержаться на плаву.

Сейчас представители Центра Довженко отправили официальные обращения в Министерство культуры и информационной политики и Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Они требуют восстановить государственное финансирование, ведь из-за кризиса фильмофонд может оказаться под угрозой уничтожения.

Кроме этого, Игорь Козленко добавил, что разрывает контракт с Минкультом.

Управлять ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развитию и установлению международной репутации которого я посвятил 8 лет своей жизни, я отказываюсь,

– отметил директор Центра.