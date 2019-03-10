Это большая победа, – Сергей Лазарев прокомментировал успех песни, с которой едет на Евровидение

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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев / Instagram / @lazarevsergey Перевірено

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на Евровидении-2019, представил конкурсную песню накануне, 9 марта. Меньше, чем за сутки, видео собрало более миллиона просмотров, поэтому певец не удержался от комментирования своего успеха.

Впервые Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой поедет на Евровидение-2019, накануне на своем YouTube-канале. Поскольку отбор в России проходил в закрытом виде, поклонники ждали премьеру песни, поэтому меньше, чем за сутки, видеоклип собрал 1,4 миллиона просмотров. Сергей Лазарев прокомментировал успех новой композиции на своей странице в Instagram.

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Более 1 миллиона просмотров за ночь. Клип в трендах на YouTube и получает положительные отзывы. Спасибо. Огромное количество комментариев! Очень много пишут одно словосочетание "Мурашки по коже", это большая победа, значит мы достучались до сердец. Хотя некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать второй раз, поскольку была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, чем в 2016 году. Что мы успешно и сделали,
– прокомментировал фрагмент из видеоклипа Сергей Лазарев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Сергей Лазарев Музыка
Источник: LifeStyle 24
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