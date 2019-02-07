Это будет другой Сергей, – Лазарев впервые прокомментировал свое участие в Евровидении-2019

8 февраля стало известно, что известный российский исполнитель Сергей Лазарев второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Однако с какой песней исполнитель поедет представлять страну на музыкальном событии в Тель-Авиве пока неизвестно.

Свое участие в песенном конкурсе Лазарев прокомментировал в интервью Россия24, в котором объяснил, почему решился на вторую попытку.

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По словам певца, он продемонстрирует нечто совершенно новое и такого Лазарева в Европе не знают.

Это будет совершенно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать – нет. Нет, здесь – о музыке, о том, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения",

– заявил представитель России.

Что известно об участии Сергея Лазарева в Евровидении в прошлые годы?

Стоит добавить, что российский артист уже принимал участие в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда же он занял третье место после украинской певицы Джамалы и австралийки Дами Им. Тогда же он получил 491 балл от стран-участниц конкурса.

О второй попытке Сергея Лазарева в международном конкурсе российские СМИ заговорили еще в середине января 2019 года, но информацию тогда так никто и не подтвердил. Как отмечало российское издание Super, в графике артиста все было расписано до конца апреля, однако в мае у него не было запланировано ни одного концерта.

Когда и где состоится Евровидение-2019?

Полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".