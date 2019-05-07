Это был травяной чай, – создатели "Игры престолов" иронично отреагировали на ляп с кофе

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"Игра престолов" 8 сезон 4 серия
"Игра престолов" 8 сезон 4 серия / Скриншот с видео

Один из самых дорогих сериалов современности "Игра престолов" после двух лет работы над финалом ленты допустил курьезный киноляп. В 4 серии 8 сезона в одной из сцен фанаты заметили рядом с Эмилией Кларк (Дейнерис Таргариен) стакан с кофе Starbucks. Разработчики сериала уже отреагировали на забавную ошибку.

Для многих фанатов такой киноляп стал довольно значимым. Ведь после нескольких лет работы над долгожданным сезоном, по мнению зрителей, такой недостаток нельзя было не заметить во время постпродакшина сериала или во время съемок сериала.

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Впрочем, что произошло, то произошло. Новый киноляп вызвал немало "мемов" в сети, а незапланированная реклама Starbucks, вероятно, сыграла кофейной компании только на руку. Однако, один из представителей команды отметил, что на самом деле, это был не кофе, а травяной чай, передает Buzzfeed.

Гра престолів
Напиток Starbucks в одной из сцен 4 серии 8 сезона "Игры престолов" / Скриншот

Латте в одном из эпизодов появилось ошибочно. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай,
– иронично ответил мужчина.

Не остался в стороне от комментариев и исполнительный продюсер сериала Берне Колфилд: "Да вы и сами знаете, что Вестерос – это первая местность, где появились кофейни Starbucks". Создатели проекта добавили, что такие "проколы" являются большой редкостью в их работе.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.

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Теги: LifeStyle Курьезные новости Кино Игра престолов Новости LifeStyle
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