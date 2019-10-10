Это был трудный путь, – беременная Дженна Деван рассказала подробности развода с Тейтумом

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Дженна Деван
Дженна Деван / Instagram / @jennadewan

После развода с Ченнингом Тейтумом 38-летняя Дженна Деван сразу же решилась на роман, а со временем и на беременность от нового бофренда Стива Кази. Так, чтобы окончательно закрыть предыдущую главу своей жизни, она откровенно рассказала о расставании с экс-возлюбленным и про новую себя.

В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного, известного актера, Стива Кази. А накануне, 9 октября, откровенно пообщалась с журналистами издания People, поделившись подробностями развода с Ченнингом Тейтумом, о котором они сообщили в 2018 году.

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Несмотря на то, что Дженна Деван внезапно после расставания сразу же закрутила новый роман с 43-летним актером, тема ее бывших отношений до сих пор активно поднимается в западных СМИ. Как отметила беременная звезда, она не была готова к разводу, но ей удалось перевернуть эту страницу жизни и познать счастье.

Я всегда говорю: никто не женится с мыслью о предстоящем разводе. Конечно, это был трудный путь, путь роста и перемен. Наш развод стал для меня потерей идеалистического будущего. Я думала: "Что теперь делать?", "С чего начать?",
– заговорила о разводе Дженна.

Актриса добавила, что встретила Ченнинга Тейтума, когда ей было 24 года и она не знала, как жить без него. Поэтому после окончательного решения расстаться была подавленной и растерянной. Но она уверенно утверждает, что они приняли правильное решение.

В какой-то момент мы поняли, что хотим разных вещей. Если с вами такое случается, примите это и начните с нуля, попытайтесь выяснить, чего вы хотите от жизни, что делает вас счастливыми. Я благодарна за все, что произошло, я счастлива именно сейчас, в моменте, в котором нахожусь,
– отметила Дженна Деван.

Однако, несмотря на расставание, экс-возлюбленным удалось остаться близкими друзьями, ведь они вместе воспитывают 6-летнюю дочь Эверли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Звездные разводы Голливуд
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